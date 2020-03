Magis-mobiilipeli – hyvinvointitaitoja lapsille koronan keskellä

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen ja Vaasanseudun mielenterveysseuran yhteistyössä kehittämä Magis – Maaginen seikkailu mobiilipeli on laadittu lasten hyvinvoinnin edistämiseen ja koulukiusaamisen ehkäisemiseen. Peli on nyt saatavilla ilmaiseksi suomen, ruotsin ja englanninkielisenä sekä Google Play -kaupasta että App Storesta tai selainversiona osoitteesta https://magisgame.com/

Koronan aiheuttama poikkeustilanne tarjoaa lapsille oivan mahdollisuuden tutustua Magis-peliin ja samalla saada työkaluja vaikean tilanteen käsittelyyn. Magis-peliä voi tässä tilanteessa esim. tarjota koulutehtävien lomassa pelattavaksi, sillä peli edistää myötätunto- ja hyvinvointitaitoja.

Vaikka peli on kehitetty kouluympäristössä, sitä voi pelata myös kotona, yksin tai yhdessä vanhemman kanssa. Myös opettaja voi hyödyntää Magista nykytilanteessa vaikkapa yhtenä etätyökaluna lasten kanssa. Suositellut selaimet ovat Chrome ja Firefox.

Pelissä seikkaillaan Taikamaailmassa, jossa lapsi oppii pelin hahmoja auttaessaan mm. käsittelemään tunteitaan ja sosiaalisia vuorovaikutustaitoja.

– Tämä peli toimii ikään kuin ”rokotteen” tavoin. Jos opetamme lapsia käsittelemään tunteitaan ja ajatuksiaan toimivalla tavalla, on arjen vastoinkäymisten käsitteleminen helpompaa, professori Raimo Lappalainen Jyväskylän yliopistosta kuvailee.

Pilottitutkimukseen osallistui 120 vaasalaista 4.­–6. luokan oppilasta. Lapset ovat myös olleet alusta asti kehittämässä grafiikkaa ja juonta. Tarkoituksena on jatkaa pelin vaikuttavuuden arviointia.

– Lapsilta on saatu todella hyvää palautetta pelistä. Pilottitutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että pelin pelaaminen luokan kanssa vähentää kiusaamista ja lisää hyvinvointia taitoharjoittelun avulla, psykologi, PsT Katariina Keinonen Jyväskylän yliopistosta kertoo.

– Magis on peli, jota lasten voi antaa pelata hyvällä omallatunnolla, tekijät vakuuttavat.

Magis-peli on osa laajempaa Hyvä olla koulussa -hanketta, jonka tavoitteena on mielenterveyden vahvistaminen ja koulukiusaamisen vähentäminen. Hankkeessa on kehitetty myös Oma juttu -ryhmämalli, joka auttaa lapsia, joilla on haasteita koulussa. Yhdessä Magis-peli ja Oma juttu -ryhmät muodostavat koulujen käyttöön tarkoitetun porrastetun mallin hyvinvoinnin tukemiseen. Peliä kehitetään maailmanlaajuisesti lasten saataville.

Lisätietoa ja materiaalia pelistä ja ryhmistä vanhemmille ja opettajille osoitteesta: www.hyvaollakoulussa.fi

Magiksen traileri: https://www.hyvaollakoulussa.fi/magis-mobiilipeli/

Lisätietoja antavat:

Professori Raimo Lappalainen, psykologian laitos, JYU, 050 443 2349

raimo.lappalainen@jyu.fi

PsT Katariina Keinonen, psykologian laitos, JYU, 050 378 2810

katariina.keinonen@jyu.fi

Johtaja Anne Salovaara-Kero, Vaasanseudun mielenterveysseura, 044 060 2660

www.pohjanmaankriisikeskus.fi