Kirja esittelee seitsemän muistisääntöä, joita soveltamalla Miika Korkatti on onnistunut saavuttamaan itsellensä merkityksellisiä tavoitteita siitäkin huolimatta, vaikka häneltä puuttuivat kaikki perinteiset menestymisen peruselementit.

Voisiko elämässä saavuttaa tärkeitä asioita ilman, että saisi otettua itseään niskasta kiinni? Tähän kysymykseen Miika Korkatti lähti etsimään vastausta herättyään kyvyttömyyteensä saavuttaa itselleen merkityksellisiä tavoitteita. Elämän aikana opittuja asioita soveltamalla hän kulki sosiaalitoimiston vakioasiakkaasta Suomen ammattitaikureiden harvalukuiseen eliittiin. Korkatti onnistui siitäkin huolimatta, että häneltä puuttuvat perinteiset edellytykset menestykseen.



Matka johti seitsemän käytännöllisen muistisäännön syntymiseen, joiden pohjalta sai alkunsa maailman kyseenalaisin self help -opas. Käsissäsi oleva kirja tarjoaa sinulle uudenlaisen näkökulman onnistua siinä, mikä on aiemmin vaikuttanut mahdottomalta. Samalla kirja on nauruhermoja kutkuttava ja poikkeuksellisen häpeilemätön tutkimusmatka kirjoittajan paradoksaaliseen maailmaan, jossa silmänkääntäjä paljastaa varjelluimmatkin salaisuutensa.



Miika Korkatti on yksi Suomen arvostetuimmista taikureista. Hän on esiintynyt livenä yli 30 000 ihmiselle ja hän tavoittaa sosiaalisessa mediassa satoja tuhansia ihmisiä.

Kirjan on kustantanut Readme.fi Oy.

Lisätiedot:

Kustantaja: Readme.fi Oy, Ari Sahanen, ari.sahanen@readme.fi

Arvostelukappalepyynnöt: minna.auvinen@readme.fi

Kirjan esittely kustantajan verkkosivuilla: https://www.readme.fi/kirja/mahdotonta-maailman-kyseenalaisin-self-help-kirja/