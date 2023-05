MAIDENVENTURES – Rautaisen fanituksen polulla

Helsinki, Tukholma, Oslo, Göteborg, Kööpenhamina, Lontoo, Pariisi, Rooma, Ateena, Glasgow, Dublin, Barcelona, Bukarest, Praha, Ljubljana, Madrid, Lissabon, Belfast, Boston, Chicago, New York, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Tokio, Toronto, Montreal, Melbourne, Sydney, Pietari, Moskova, Mumbai, Santiago, Zagreb…

Juhana Kolille, ja tiiviille ystäväporukalle, brittiläinen Iron Maiden -yhtye on elämää suurempi asia. Työssään Juhana ja ystävänsä pukeutuvat etiketin mukaan, kuten kauluspaitaan, hitsarinhaalareihin, sukelluspukuun tai lääkärintakkiin, mutta kun Maidenin kiertue alkaa kaikilla on yllään – ikään, sukupuoleen tai ammattiasemaan katsomatta Iron Maidenin fanivaatetus, ja he matkustavat maailman ääriin kokemaan uskomattomia elämyksiä ja ilon hetkiä musiikin parissa. Elämäntapa ei koostu kuitenkaan pelkästä musiikista, vaan siihen kytkeytyy yhteisöllisyys: fanit ovat keskenään maailmanlaajuinen perhe.

Matkoillaan Koli ja kaverukset joutuvat monenlaisiin tilanteisiin, ja välillä henkikin on vaarassa, niin Venäjällä aseellisten konfliktien keskellä kuin Brasilian syrjäisellä paratiisisaarella surffatessa. Kertaakaan he eivät ole kuitenkaan katsoneet taakseen sen jälkeen, kun Maidenin kutsu kuului. Mikä saa keski-ikäiset työssäkäyvät aikuiset elämään niin fanaattisesti musiikkiyhtyeen mukana? Mistä fanius alkoi ja miksi ja miten se syveni? Entä miten yhtyeet itse kokevat intohimoisimmat faninsa? Asiaa tarkastellaan Iron Maidenin jäsenten, nykyisten ja entisten, sekä muiden yhtyeeseen kytkeytyvien henkilöiden kautta. Lisäksi kuullaan myös muiden kansainvälisesti menestyneiden yhtyeiden jäsenten, kuten Nightwishin, Amorphisin ja Lordin kokemuksia intohimoisesta fanituksesta. Punaisena lankana kulkee kuitenkin koko ajan Kolin ja ystävien tarina, jossa mukana ovat myös muut maailman intohimoisimmat Maiden-fanit Japanista, Brasiliasta, Yhdysvalloista, Tanskasta, Skotlannista, Saksasta, Ruotsista, Norjasta; ja kaikkialta ympäri maailman.

Itälontoolaislähtöinen Iron Maiden on yksi maailman menestyneimmistä raskaan musiikin yhtyeistä, ja yhtyeestä tiedetään laajalti, mutta vasta tämä ainutlaatuinen tunnetietokirja kertoo, millaista todella on ympäri maailmaa Maidenin perässä kiertävien fanien elämä.

Heavy metal -legenda Iron Maidenin maailmankiertue Future Past starttaa 28. toukokuuta Ljubljanasta, Sloveniasta. Suomalaisten rakastama brittibändi esiintyy Suomessa Tampereen Nokia Arenalla 3. ja 4. kesäkuuta. Konsertit ovat loppuunmyytyjä.

Kirjan kustantaja: Readme.fi

Kirja ilmestyy keväällä 2024

Lisätietoa tulevasta kirjasta: lasse.s.lindqvist@gmail.com, Juhana.Koli@accountor.fi