Maine on tulevaisuuden valuuttaa – nuorille turvattava paremmat taloustaidot

Duunikoutsi – työelämätaitojen valmentaja ja henkinen tuki nuoren takataskussa! 15.5.2019 07:39:28 EEST | Tiedote

Nuoret kaipaavat tukea työelämän alkutaipaleella ja kokevat, että he eivät saa tarpeeksi tietoa työelämään liittyvistä asioista koulun kautta. Myös harjoituksen puute aiheuttaa tarpeetonta jännitystä työnhakutilanteissa. Työnantajat puolestaan haluavat jakaa nuorille vinkkejä työelämän pelisäännöistä, jotta yhteentörmäyksiltä vältyttäisiin. Ratkaisuksi ongelmaan Talous ja nuoret TAT sekä Oikotie Työpaikat ovat yhdessä luoneet Duunikoutsi-mobiilisovelluksen, jonka avulla nuoret voivat kartuttaa työelämätaitojaan ja treenata työnhakua henkilökohtaista kehitystä tukevassa virtuaaliympäristössä. Sovellus tarjoaa tietoa ja haasteita TET-jaksoihin ja kesätyön eri vaiheisiin. Tehtävien haastavuus on suunniteltu vastaamaan eri-ikäisten hakijoiden tarpeisiin. Puhelimeen ladattava Duunikoutsi-sovellus on nuoren henkinen tuki työnhaun taipaleelle. Duunikoutsi-mobiilisovelluksen kautta työelämätietoa on saatavilla helposti ja nopeasti, juuri sillä hetkellä, kun nuori kokee epävarmuutta. Sovellus o