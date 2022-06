Majakkalaiva Kemi avautuu yleisölle Kotkassa

Kansallismuseon uusi näyttely avaa tuntoja suomalaisesta vauraudesta yhdeksän päähenkilön kautta 13.4.2022 07:00:00 EEST | Tiedote

Kansallismuseossa 22.4.2022 avautuva Vaurauden filosofia -näyttely on kuvien, äänen ja tekstien kokonaisinstallaatio, joka käsittelee nykytaiteen keinoin suomalaista taloudellista vaurautta. Valokuvataiteilija Jaakko Heikkilä on tutustunut yhdeksään suomalaiseen henkilöön sekä heidän ajatuksiinsa merkittävästä taloudellisesta vauraudestaan ja elämästä yleensä. Aihetta on lähestytty Suomessa nykytaiteen keinoin hyvin vähän. Heikkilän henkilökuvien rinnalla näyttelyssä on esillä myös historiallisia muotokuvaminiatyyrejä Suomen kansallismuseon kokoelmista.