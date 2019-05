Maksuperusteinen sovittelu aiheuttaa väärinkäsityksiä

Lakimuutos laajentaa työttömän opiskelumahdollisuuksia 11.12.2018 14:44:42 EET | Tiedote

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka myötä 25 vuotta täyttäneillä työnhakijoilla on mahdollisuus opiskella lyhytkestoisesti menettämättä työttömyysetuuttaan. Samalla aktiivimalliin tulee toivottuja lisäyksiä. Lain oli tarkoitus tulla voimaan jo 1.8.2018. Asia on nyt edennyt, ja laki on tulossa voimaan vuoden vaihteessa.