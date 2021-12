Makuelämykset haetaan nyt suoraan metsästä

Vihtiläinen Tero Pullinen on tullut tunnetuksi TouchWild-tuotteistaan, kuten tattisuolasta ja kuusenkerkkäsiirapista. Lisäksi hän on monelle tuttu asiantuntija Retkipaikan järjestämistä Wine in the woods -viininmaistajaisista.

”Metsän mauissa on jotain alkukantaista. Ehkä näin poikkeusaikoina ihmisiä kiehtovat alitajuisesti sellaiset ainekset, joita he itse pystyisivät keräämään ruuakseen, jos olisi pakko”, Tero Pullinen sanoo.

Hän on siitä harvinainen yrittäjä, ettei hän halua pitää mustasukkaisesti kiinni kehittämiensä tuotteiden salaisista valmistustavoista. Päinvastoin hän on alkanut avoimesti kouluttaa asiakkaitaan herkullisen suolan tai siirapin valmistusmenetelmiin.

Sienen makuiset suolat tai erilaiset metsäiset siirapit ovat helppo tapa tuoda ruokaan raikkaita villejä makuja. Pullisen TouchWild-tuotteita löytyy Suomen luontokeskus Haltiasta tai niitä voi tilata verkkokaupasta, mutta nykyään ihmisiä kiinnostaa lisäksi, miten tuotteet valmistetaan.

”Olen alkanut tehdä asiakkaiden kanssa yhdessä esimerkiksi suppilovahverosta suolan lisäksi vaikka hilloa, voita, öljyä, chutneytä tai suppilovahveropölyä.”

Makupareja suomalaisesta metsästä

Pullisen intohimo ruokaan ja metsäisiin makuihin on seurannut häntä koko elämän ajan. Kun Retkipaikka lanseerasi viininmaistajaiset metsässä Pullisen kanssa, huomattiin asiakkaidenkin olevan kiinnostuneita metsän mauista.

Niinpä Pullinen alkoi kehitellä makupareja suomalaisesta metsästä. Vähitellen alkoi muovautua ”metsä pienessä purkissa” -konsepti. Hän vangitsi maut suolan ja siirapin mausteeksi. Asiakkaat olivat haltioissaan.

Pienestä artesaanituottajasta vientibrändiksi?

Miksipä ei? Nykyisissä käänteissään TouchWild onkin jo alkanut kartoittaa yhteistyökumppaneita siihen, että metsä pienessä purkissa -tuotteet voisivat levitä maailmalle.

Suppilovahverosuolan resepti

100 g kuivattuja suppilovahveroita

6 dl vettä

2 litraa hienoa merisuolaa



Liota suppilovahveroita vedessä ½ tuntia ja käytä seos tehosekoittimessa, kunnes siitä on muodostunut tasainen, vellimäinen massa. Sekoita suppilovahveromassa ja suola hyvin. Jaa suolamassa laakeisiin astioihin kuivumaan. Kuivuessaan suola kiteytyy uudestaan, mutta nyt suppilovahvero on suolakiteessä sisällä. Kun massa on kuivaa, ”jauha” se pienissä osissa esim. sauvasekoittimella ”puolikarkeaksi”. Siivilöi suola terässiivilän läpi ja purkita.

Lue lisää:

Sivut: www.touchwild.fi

Instagram: touchwild_official





