Malmin seurakunnan johtoon Elina Perttilä

Kaikkiaan hakijoita oli seitsemän. Heistä viime vaiheessa olivat Perttilän lisäksi Lopen kirkkoherra Tuomas Hynynen, Helsingin yliopiston oppilaitospappi Laura Mäntylä ja Vantaan seurakuntayhtymän yhteisen seurakuntatyön johtaja Kirsi Rantala.

Laaja-alainen ja kokenut osaaja johtoon

”Malmin seurakunta on yksi Suomen suurimpia seurakuntia. Elina Perttilällä on hyvät edellytykset kokemuksen, koulutuksen ja hakuprosessissa ilmaistun työotteen ja johtamisvision perusteella johtaa Malmin kokoista seurakuntaa.”, todetaan seurakuntaneuvoston esityksessä.

Elina Perttilä on 46-vuotias pappi ja koulukseltaan teologian tohtori. Järvenpäässä perheineen asuva Perttilä on työskennellyt koko ikänsä Helsingissä. Hänet on vihitty papiksi vuonna 2003. Seurakuntatyön lisäksi Perttilä on toiminut raamatuntutkijana Helsingin yliopistossa, josta väitteli vuonna 2013, ja on toiminut opettajana Diakissa.

Vuodesta 2013 lähtien Elina Perttilä on työskennellyt Malmin seurakunnassa, ensin seurakuntapappina Jakomäessä ja vuodesta 2018 lähtien johtavana aluepastorina eteläisen alueen eli Pihlajamäen, Pihlajiston, Viikin ja Viikinmäen alueella. Vuodesta 2019 Perttilä on toiminut aluepastorin tehtävän lisäksi Malmin seurakunnan hallintopappina.

Seurakuntaneuvoston esityksessä todetaan, että Elina Perttilällä on hakijoista laaja-alaisin viran tehtävään ja erityisvaatimuksia vastaava osaaminen eri osa-alueilla.

”Elina Perttilällä on usean vuoden kokemus esimies- ja johtamistehtävistä isossa organisaatiossa. Hän tuntee hyvin talouden ja toiminnan johtamisen ajantasaiset ja strategiset kysymykset Malmin seurakunnassa, ja osana Helsingin seurakuntayhtymää. Perttilällä on vahva kaupunkiympäristön tuntemus ja hyvät valmiudet johtaa seurakuntaa muutosprosesseissa. Teologiset jatko-opinnot antavat näkökulmaa käydä vuoropuhelua muuttuvassa toimintaympäristössä.”

”Olen iloinen, että saamme Elina Perttilästä johtajan, jolla on hyvä taito kohdata arvostavasti erilaisia ihmisiä, monipuolista työkokemusta ja syvällistä teologista osaamista, joka tämän kirkkoherran viran hoidossa on tärkeää.”, sanoo Malmin seurakuntaneuvoston kokousten puheenjohtaja Tuula Pontela.

Viranhoitomääräyksen kirkkoherralle antaa Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli ja kirkkoherran asettaa virkaansa piispa Teemu Laajasalo. Virkaanasettamismessusta tiedotetaan lähempänä ajankohtaa.

Seurakunnan kirkkoherrana viisi vuotta toiminut Heikki Arikka valittiin Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiön ja Diakon Palvelut -konsernin toimitusjohtajaksi kesäkuussa 2021.

Malmin seurakunta

Koillis-Helsingissä sijaitseva Malmin seurakunta on Helsingin suurin ja yksi Suomen suurimmista luterilaisista seurakunnista.