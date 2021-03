Malttia pääsiäiseen

OYS Plus kurkistaa sairaalamaailmaan 18.3.2021 11:37:59 EET | Tiedote

OYS Plus on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin uusi verkkomedia. OYS Plus kertoo tuoreimmat kuulumiset Oulun yliopistollisesta sairaalasta ja avaa erikoissairaanhoidon arkea ja toimintaa suurelle yleisölle. OYS Plus uutisoi myös uuden sairaalan rakentamisesta ja sairaanhoitopiirin muista uudistamishankkeista.