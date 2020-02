Manchester United -seuralegendat Helsinkiin maaliskuussa

Maailman suosituimman urheiluseuran Manchester Unitedin pelaajalegendat Bryan Robson, Wes Brown, Lee Martin ja Ben Thornley saapuvat maaliskuussa Suomeen tapaamaan seuran faneja ja osallistumaan Manchester Unitedille omistetun yksityisen suomalaisen Red Room -museon avajaisiin. Pelaajalegendojen lisäksi Helsinkiin saapuu Old Trafford -stadionin pitkäaikainen kuuluttaja Alan Keegan. 28.3. järjestettävä yleisölle avoin Manchester United Legends Night in Helsinki -fanitapahtuma on laajuudessaan ensimmäinen Suomessa ja sen myötä Helsinkiin saapuu myös kansainvälisten urheilumedioiden edustajia ja United-faneja ympäri maailmaa.

Manchester United on yksi maailman menestyneimpiä sekä kannattaja- ja seuraajamäärältään suosituimpia urheilujoukkueita*. Seuran suomalainen aktiivifani Jere Virtanen on yli 20 vuoden ajan kerännyt Manchester Unitediin liittyviä esineitä ja muistoja, jotka ovat karttuneet jo yli 30 000 esinettä kattavaksi yksityiskokoelmaksi. Kyseessä on yksi maailman suurimmista United-kokoelmista, jonka valmistumista yksityiseksi Helsinki Red Room -museoksi Manchester United -legendat saapuvat juhlistamaan. Museon vihkii käyttöön Manchester United -museon kuraattori Jason Leach.

Vierailunsa yhteydessä Bryan Robson, Wes Brown, Lee Martin ja Ben Thornley osallistuvat lauantaina 28.3. yleisölle avoimeen Manchester United Legends Night in Helsinki -illallistapahtumaan, jonka juontaa Old Traffordin virallinen kuuluttaja Alan Keegan. Pelaajat tutustuvat vierailunsa aikana Helsingin lisäksi myös Lappiin.

”Seuralegendojen saapuminen Helsinkiin ja kokoelmaani katsomaan on luonnollisesti kiitollisinta, mitä fanille voi harrastuksen tiimoilta tapahtua. United-pelaajien keskuudessa seurahistorian arvostetuimmaksi pelaajaksi nimetty Bryan Robson antoi itselleni aikoinaan kipinän ryhtyä seuraamaan juuri Manchester Unitedia ja nyt saan hänet katsomaan, mitä sai aikoinaan viisivuotiaassa pojassa aikaan”, kertoo legendat Helsinkiin kutsunut Jere Virtanen, Gofamer Oy, ja jatkaa: ”Tähtivierailu tullaan dokumentoimaan esimerkiksi seuran omaan, miljardiyleisön tavoittavaa MUTV-kanavaan, joten tämä on hieno mahdollisuus esitellä Suomea ja kotimaista kannattajakulttuuriamme myös kansainväliselle urheiluyleisölle. Suomalaisfaneilla on mahdollista tavata jalkapallolegendat Helsingissä järjestettävässä illallistapahtumassa, johon osallistuu myös täkäläisiä jalkapallotähtiä.”

Fanituksen ammattilainen

Pelaajalegendojen vierailusta Suomessa vastaa Virtasen perustama henkilövaikuttajien globaali mittausalusta Gofamer, joka helpottaa fanituksen kohteiden, managereiden ja urheilualan sponsoreiden välistä yhteistyötä.

”Fanitus on vuosien varrella paitsi vienyt paljon aikaa ja rahaa, myös antanut minulle ammatin. Olen sen siivellä päässyt tutustumaan kansainväliseen henkilövaikuttajabisnekseen ja siinä yhä oleellisemmaksi muuttuneisiin sosiaalisen median kanaviin. Perustamamme suomalainen Gofamer on markkinoiden ensimmäinen vaikuttajien arvonmittauksen ja sisältömarkkinoinnin järjestelmä, joka palvelee fanituksen kohteiden lisäksi myös managereita, sponsoreita sekä mainos- ja mediatoimistoja", lisää Gofamer Oy:n toimitusjohtaja Jere Virtanen.

Bryan Robson

Manchester Unitedin ja Englannin maajoukkueen kapteeni Bryan Robson on pelannut Unitedissa yli 460 ottelua vuosina 1981-1994 ja tehnyt seuralle 99 maalia. Hän pelasi vuonna 1982 Suomen ja Englannin kansainvälisessä ystävyysottelussa Olympiastadionilla tehden kaksi maalia 1-4 päättyneessä ottelussa.

Wes Brown

Viiden Valioliigamestaruuden ja kahden Mestarien liigan voittaja Wes Brown lopetti ammattilaisuransa kaudella 2017/18. Englantilaispuolustaja voitti Manchester Unitedin mukana myös historiallisen triplamestaruuden vuonna 1999 (Valioliiga, Mestarien liiga ja FA Cup).

Lee Martin

Yli sata peliä Unitedissa pelannut Lee Martin ratkaisi Manchester Unitedille maalillaan vuoden 1990 FA Cup -mestaruuden.

Ben Thornley

United-uransa alussa loukkaantunut Ben Thornley kuului Manchester Unitedin legendaariseen vuoden 92-sukupolveen yhdessä David Beckhamin, Paul Scholesin ja Ryan Giggsin kanssa. Hän on sittemmin toiminut yhtenä MUTV:n kommentaattoreista ja keulakuvista.

Alan Keegan

Alan Keegan tunnetaan nimellä The Voice of Old Trafford. Hän on toiminut yli 20 vuoden ajan Manchester Unitedin kotipelien kuuluttajana ja pelaajahaastattelijana. Alan Keegan on myös ollut vuodesta 2017 lähtien EA SPORTS FIFA -jalkapallovideopelisarjan virallinen stadionääni.

Jason Leach

Manchesterin Old Trafford -stadionilla sijaitsevan virallisen Manchester United -museon kuraattori ja stadionin vierailukeskuksen kehitysjohtaja.

Manchester United Legends Night in Helsinki -illallinen lauantaina 28.3. Scandic Park Helsinki -hotellissa. Illallisliput alkaen 150 euroa. Lippupaketit myynnissä osoitteessa www.redarmyfinland.com

* (Kantar survey, 2019)