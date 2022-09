Manchester United -seuralegendat kohtaavat suomalaistähdet Helsingissä

Manchester United on yksi maailman menestyneimpiä sekä kannattaja- ja seuraajamäärältään suurin urheilujoukkue*. Seuran suomalainen aktiivifani Jere Virtanen on yli 20 vuoden ajan kerännyt Manchester Unitediin liittyviä esineitä ja muistoja, jotka ovat karttuneet nyt noin 35 000 esinettä kattavaksi kokoelmaksi. Kyseessä on yksi kansainvälisesti suurimmista ja arvostetuimmista United-kokoelmista, jonka pelaajalegendat saapuvat syyskuussa vihkimään yksityiseksi Helsinki Red Room -museoksi. Koska Virtasen kokoelmaa juhlistava pelaajavierailu siirtyi koronan vuoksi kahdella vuodella, päättivät seuraikonit saapua Helsinkiin alkuperäistä suuremmalla kokoonpanolla ja samalla pelata ystävyysottelun suomalaisia jalkapallolegendoja vastaan.

”Seuralegendojen tutustuminen kokoelmaani oli suurinta, mitä kaltaiselleni fanille voisi harrastuksen tiimoilta tapahtua. Korona musersi tuon unelman, mutta nyt saamme pettymyksen korjattua korkojen kera. Neljän legendan sijaan Helsinkiin saapuu nyt kokonainen joukkueellinen Manchester United -taustan omaavia pelaajia, jotka kohtaavat kentällä omat Huuhkaja-sankarimme. Useat heistä ovat pelanneet vastakkain kansainvälisillä kentillä, joten odotettavissa on monta lämmintä jälleennäkemistä”, kertoo Helsinki Red Room -museon perustaja ja Manchester United -legendojen Suomen vierailun isäntä Jere Virtanen.

Managerina ikoninen Robbo

Vierailijoiden joukkoa johtaa Manchester Unitedin ja Englannin maajoukkueen entinen kapteeni, seurahistorian arvostetuimmaksi pelaajaksi nimetty ja Unitedissa yli 450 ottelua pelannut Bryan Robson. Hänen edellinen käyntinsä Suomessa oli vuonna 1982, jolloin "Robbo" iski Olympiastadionilla kaksi Suomen ja Englannin 1-4 lopputulokseen päättyneen ottelun maaleista.

”On hienoa päästä taas Helsinkiin. Meidän piti pari vuotta sitten tulla kolmen vanhan pelikaverin kanssa juhlistamaan Jeren hienoa museota, mutta korona sotki suunnitelmat. Nyt otamme mukaan vähän lisää porukkaa, joiden kanssa kohtaamme suomalaisen jalkapallon sankareita. Uskon, että pelistä tulee hyvää ja tyylikästä jalkapalloviihdettä koko perheelle. Toivon toki tapaavani Helsingissä myös suomalaisia Manchester United -faneja”, kertoo United Legends -joukkueen manageri Bryan Robson.

Finland <3 Manchester myös Urheilumuseossa ja maailmalla

Pelaajalegendojen vierailu Suomessa tulee saamaan myös kansainvälistä huomiota, sillä palkittu brittidokumentaristi John Gubba tekee vierailusta ja seuran fanien keskuudessa ikoniksi nousseesta Jere Virtasesta televisiodokumentin. Pelaajavierailun kunniaksi Suomen Urheilun ja liikunnan kulttuurikeskus TAHTO ja Helsinki Red Room rakentavat Olympiastadionilla sijaitsevaan Urheilumuseoon Finland <3 Manchester Pop up -näyttelyn, jossa on esillä mm. George Bestin ja Wayne Rooneyn esineistöä sekä muistoja jalkapallomaailman musertaneesta, vuonna 1958 tapahtuneesta Münchenin lento-onnettomuudesta.

”Tämä on hieno mahdollisuus esitellä Helsinkiä ja suomalaista kannattajakulttuuria myös kansainväliselle urheiluyleisölle. Suomalaisfaneilla on mahdollista tavata jalkapallolegendat pelin jälkeen lauantaina Helsingissä järjestettävässä illallistapahtumassa. Pelaajille järjestetään myös golfkierros fanien kanssa ja esitellään Helsingin parhaita paloja. Kiitän myös urheilumuseo Tahtoa tahdosta järjestää jalkapalloaiheinen popup-näyttely mielestäni maailman kiehtovimman urheiluseuran kunniaksi”, jatkaa Virtanen.

Manchester United -legendojen kokoonpano Helsingissä

Bryan Robson

Unitedissa yli 450 ottelua pelannut, Manchester Unitedin ja Englannin maajoukkueen kapteeni on nimetty Manchester Unitedin seurahistorian arvostetuimmaksi pelaajaksi. 65-vuotias seuraikoni toimii Suomen vierailulla Manchester United -legendojen managerina.

Wes Brown

Viiden Valioliigamestaruuden ja kahden Mestarien liigan voittaja Wes Brown lopetti ammattilaisuransa kaudella 2017/18. Englantilaispuolustaja voitti Manchester Unitedin mukana myös historiallisen triplamestaruuden vuonna 1999 (Valioliiga, Mestarien liiga ja FA Cup).

Lee Martin

Yli sata peliä Unitedissa pelannut Lee Martin ratkaisi Manchester Unitedille maaleillaan vuoden 1990 FA Cup -mestaruuden.

Ben Thornley

United-uransa alussa loukkaantunut Ben Thornley kuului Manchester Unitedin legendaariseen vuoden 92-sukupolveen yhdessä David Beckhamin, Paul Scholesin ja Ryan Giggsin kanssa.

Danny Simpson

Vasta uransa lopettanut Manchester Unitedin kasvatti oli Leicesterin paidassa voittamassa sensaatiomaista liigamestaruutta kaudella 2015-16.

David May

Vuonna 1999 kuuluisan triplan, eli Valioliigan, Mestarien liigan ja FA Cup:in voittanut toppari on myös tuttu Old Traffordilla raikuneesta “David May, superstar! Got more medals than Shearer!" -kannatuslaulusta.

Muut pelaajat Manchester United Legends -kokoonpanossa ovat David May, Danny Webber, Chris Eagles, Keith Gillespie, Chris Casper, Lee Roche, Russel Breadsmore, Luke Chadwick, Nick Culkin ja Joe Thompson. Pelaajaesittelyt löytyvät osoitteesta www.legendsweekend.com

Finland All Stars -joukkue Helsingissä

Mikael Forssell (Chelsea, Leeds, Crystal Palace, Birmingham City)

(Chelsea, Leeds, Crystal Palace, Birmingham City) Aki Riihilahti (Crystal Palace, FC Kaiserslautern, Djurgårdens IF)

(Crystal Palace, FC Kaiserslautern, Djurgårdens IF) Shefki Kuqi (Crystal Palace, Blackburn, Sheffield Wednesday)

(Crystal Palace, Blackburn, Sheffield Wednesday) Alexei Eremenko jr (Rubin Kazan, Kilmanrock, Lecce)

(Rubin Kazan, Kilmanrock, Lecce) Teemu Tainio (Tottenham, Sunderland)

(Tottenham, Sunderland) Mika Väyrynen (Leeds, PSV)

(Leeds, PSV) Jonatan Johansson (Charlton, Norwich)

(Charlton, Norwich) Juha Reini (AZ, KRC Genk)

(AZ, KRC Genk) Petri Helin (Luton, Stockport County, Denizlispor)

(Luton, Stockport County, Denizlispor) Kari Laukkanen (Stuttgarter, KuPS)

(Stuttgarter, KuPS) Harri Ylönen (Brann, KuPS)

(Brann, KuPS) Jussi Nuorela (PSV, Dusseldorf, Groningen)

(PSV, Dusseldorf, Groningen) Jarkko Wiss (HJK, Molde, Stockport, Hibernian)

(HJK, Molde, Stockport, Hibernian) Janne Lindberg (Greenock Morton, Mypa)

(Greenock Morton, Mypa) Antti Pohja (Hammarby, HJK)

(Hammarby, HJK) Kari Arkivuo (Sandefjord, BK Häcken)

(Sandefjord, BK Häcken) Toni Kuivasto (HJK, Djugårdens)

(HJK, Djugårdens) Markus Halsti (Malmö, D.C. United, Midtjylland)

(Malmö, D.C. United, Midtjylland) Mika Ojala (BK Häcken, VfR Aalen)

(BK Häcken, VfR Aalen) Toni Kallio (Fulham, Sheffield United, HJK)

(Fulham, Sheffield United, HJK) Paulus Roiha (Ultrecht, HJK, Brugge)

(Ultrecht, HJK, Brugge) Miikka Multaharju (Denizlispor, HJK)

(Denizlispor, HJK) Tommi Grönlund (Trelleborgs FF, HJK)

(Trelleborgs FF, HJK) Tommi Paavo la (FSV Mainz, Lorient, HJK)

la (FSV Mainz, Lorient, HJK) Pekka Lagerblom (Werder Bremen, RB Leipzig, Köln)

(Werder Bremen, RB Leipzig, Köln) Jarno Parikka (HJK)

(HJK) Mika Kottila (HJK, Hereford)

Suomen joukkueen managerina toimii Keith Armstrong.

Ottelun erotuomarina toimii Mikko Vuorela.

United Legends – Finland All Stars -ottelu pelataan Töölön Bolt Arenalla perjantaina 23.9. kello 18.00. Liput 10 euroa.

Manchester United Legends Weekend in Helsinki -illallinen lauantaina 24.9. ravintola Bankissa. Illallisliput myynnissä osoitteessa www.legendsweekend.com

Helsinki Red Room järjestää pelaajavierailun kunniaksi lehdistötilaisuuden Helsingissä torstaina 22.9. noin kello 17. Akkreditointipyynnöt samuel.sorainen@wolfcom.fi

