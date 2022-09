Manchester United -seuralegendat tavattavissa torstaina 22.9.

Vierailijoiden joukkoa johtaa Manchester Unitedin ja Englannin maajoukkueen entinen kapteeni, seurahistorian arvostetuimmaksi pelaajaksi nimetty ja Unitedissa yli 450 ottelua pelannut Bryan Robson. Mukana kentällä on esimerkiksi viiden Valioliigamestaruuden ja kahden Mestarien liigan voittaja Wes Brown, yli sata peliä Unitedissa pelannut Lee Martin, United-uransa alussa loukkaantunut, vuoden 92-tähtisukupolven lahjakkaimmaksi arvioitu Ben Thornley ja vuonna 1999 kuuluisan triplan voittanut David May.

Legendojen lehdistötapaaminen torstaina 22.9. kello 18.00-19.00

Helsinki Red Room -museo järjestää legendavierailun yhteydessä lehdistötapaamisen torstaina 22.9. kello 18.00-19.00. Helsingin keskustassa järjestettävään tilaisuuteen osallistuminen edellyttää akkreditointia. Akkreditointipyynnöt haastattelutoiveineen tulee lähettää osoitteeseen samuel.sorainen@wolfcom.fi viimeistään keskiviikkona 21.9.

Helsinki Red Roomilla on oikeus valita akkreditoinnin saavat henkilöt, emmekä voi taata hyväksyttyä akkreditointia kaikille halukkaille. Hyväksytty akkreditointi kuitataan kirjallisesti ja samalla ilmoitetaan tilaisuuden tarkka osoite. Lehdistötapaamisen juontaa Manchester Unitedin Jason Leach ja sen isäntänä toimii Jere Virtanen, Helsinki Red Room.

Kutsu peleihin perjantaina 23.9.: Aston Gilla – FC FightBack, United Legends - Finland All Stars

Pelipäivänä perjantaina 23.9. Bolt Arenalla pelataan kaksi ottelua. Kello 18.00 alkavaa United Legends – Finland All Stars -kohtaamista ennen kentälle astuvat suosituista viihde-, urheilu- ja somemaailman tähdistä koostuvat Aston Gilla ja FC FightBack. Esiottelu pelataan kello 16.30 alkaen. Tapahtuma Bolt Arenalla alkaa kello 16.00 ja ottelussa noudatetaan Veikkausliigasta tuttuja mediakäytäntöjä. Pääsy lehdistökatsomoon Bolt Arenan MEDIA-ovesta, ohjeet alla.

Aston Gillan pelaavana managerina toimii tubettaja Olli Litmanen ja joukkueessa pelaavat myös Roni Bäck, Jaakko Parkkali, Olli Litmanen, Roope Rannisto, Joona Puhakka, Ilari Mettälä, Ege Zulu, Mikael Sundberg, Max Blomfelt, Joonatan Väisänen, Tuomas Mönkkönen sekä JVG:n Jare Brand ja Ville Galle.

FC FightBackin pelaavana managerina toimii Pekka Hyysalo ja hänen joukkueessaan palaavat myös Heikki Sorsa, Markku Koski, Jeffrey Lawman, Kim Herold, Dan Tolppanen, Antti Luusuaniemi, Tuukka Ritokoski, Marce Rendic, Roope Salminen, Juha Perälä, Minna Marlo, Siim Liivik, Lassi Hurskainen ja Kalle Lindroth.

United Legends – Finland All Stars -tähtijoukkueiden kokoonpano tämän linkin takaa.

Perjantain ohjeet medialle­­­­­­

Sisäänkäynti Bolt Arenalle tapahtuu MEDIA-ovesta (Urheilukatu 5, katutaso). Ovi avataan 30 minuuttia ennen kummankin ottelun alkua ja suljetaan otteluiden alkaessa (16.30 ja 18.00). Toimittajat ohjataan portaikkoa ylös lehdistökatsomoon, valokuvaajat portaikkoa alas takakäytävää pitkin työtilaan ja sieltä kenttätasolle.

Medialle on varattu stadionilta erilliset työskentelytilat. Kirjoittaville toimittajille on oma mediakatsomo Bolt Arenan Yläkatsomossa ja työskentelytilat sen alla. Kuvaajille on varattu omat toimintatilat kenttätasolta. Tilat ovat käytettävissä ottelun päätyttyä.

Median tulee pysyä merkityillä työskentelyalueilla. Kuvaajien ei ole lupa poistua kenttätasolta katsomoon, eikä pressikortti oikeuta ilman erillistä pääsylippua pääsyä muualle kuin mediakatsomoon tai erikseen medialle merkityille paikoille.

Ottelun jälkeen pelaajahaastattelut tehdään stadionin alakerran mixed zonella.