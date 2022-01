Mangrove Asumisoikeus Oy rakennuttaa Tampereelle ensimmäiset asumisoikeusasunnot – taloyhtiöiden oma aurinkovoimala tuottaa käyttösähkön koteihin

Mangrove Asumisoikeus Oy rakennuttaa Tampereen Koivistonkylään Ilokkaanpuiston asuinalueelle kaksi kerrostaloa, joihin valmistuu yhteensä 52 asumisoikeuskotia.

Ilokkaanrinne 5–6 on Mangrove Asumisoikeus Oy:n ensimmäinen asumisoikeuskohde. Yritys on osa ekologiseen asuntorakentamiseen erikoistunutta kotimaista Mangrove Yhtiöt Oy -konsernia.

– Mangrove on toiminut jo vuosia kohtuuhintaisten asuntojen rakentajana ja kiinteistöjen omistajana, ja meille on kertynyt kattavasti tietoa minkälaisia asumismuotoja ihmiset kaipaavat eri elämäntilanteissa. Asumisoikeusasunnot täydentävät asuntotarjontaamme, sanoo Mangrove Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Sami Lehto.

Ilokkaanrinteen talojen rakentaminen on jo käynnissä ja niiden arvioidaan olevan muuttovalmiita syksyllä 2022. Asunnot ovat kooltaan 41–86-neliöisiä. Ensimmäinen hakuaika asuntoihin on 13.–31.1.2022. Sen jälkeen asuntoihin on jatkuva haku.

Joustava ja turvallinen asumismuoto

Asumisoikeusasumisessa yhdistyvät vuokra-asumisen helppous ja joustavuus sekä omistusasumisen turvallisuus ja pysyvyys. Uudiskohteessa asumisoikeusmaksu on 15 prosenttia asunnon rakennuskustannuksista.

– Asumisoikeuskotia varten ei tarvita isoa pankkilainaa, ja asunnossa saa asua niin pitkään kuin haluaa. Asukkaalla ei ole myöskään jälleenmyyntiriskiä, sillä Mangrove hoitaa asunnon edelleen myymisen, kertoo myynti- ja hallintopäällikkö Leena Peltola.

Asumisoikeusmaksun saa takaisin 3 kuukauden irtisanomisajan jälkeen rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Indeksin nousun myötä asumisoikeusmaksulle saa myös tuottoa.

Ilokkaanrinteen lisäksi Mangrovella on Tampereen kupeessa käynnistymässä myös toinen asumisoikeuskohde, kun Kangasalan Lamminrahkan alueella alkaa keväällä 2022 kerrostalon rakentaminen. Kohteeseen on tulossa 67 asuntoa.

Aurinkosähköä perus- ja siirtomaksun hinnalla

Ilokkaanrinteen uudet asunnot ovat pohjaratkaisultaan valoisia ja pintamateriaalit ajattoman tyylikkäitä. Ilokkaanrinteen kerrostalokotien sijainti on ihanteellinen lähellä Tampereen keskustan palveluita ja hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kävelyetäisyydellä sijaitsevat sekä ala- että yläkoulut ja useita päiväkoteja. Peruspalvelut ja luonto vapaa-ajanviettomahdollisuuksineen ovat niin ikään aivan kohteen läheisyydessä.

Uusi kohde tarjoaa ennen kaikkea myös ekologista ja energiataloudellista asumista: rakennusten lämmitysmuotona palvelee maalämpö ja talojen käyttösähkön tuottaa Ilokkaanpuiston alueen taloyhtiöiden omistama aurinkovoimala.

– Alueen taloyhtiöt omistavat uusiutuvaa energiaa tuottavan aurinkosähkövoimalan ja pääsevät näin hyötymään edullisimmista sähkön energiakustannuksista. Kohde täyttää nollaenergiarakentamisen raamit, sillä aurinkosähkövoimala tuottaa talojen, asukkaiden ja maalämmön tarvitseman sähköenergian, Lehto kertoo.

Ekologista ja energiataloudellista asumista Ilokkaanrinteessä

Rakennusten energialuokka: A-energialuokka, E-luku 28 – mitä pienempi E-luku, sitä energiatehokkaampi rakennus

Lämmitysmuotona maalämpö, uusiutuvaa energiaa

Oma aurinkosähkövoimala merkitsee asukkaille lämmityksen ja käyttösähkön osalta edullisempia energiakustannuksia asumisen aikana

Sähköntuotannon ja kulutuksen tasapainoa hallinnoi asukkaiden puolesta Tampereen sähkölaitos Wattipankki-palvelullaan

www.mangrove.fi/asumisoikeus