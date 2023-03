Mannerheimintien työmaa täyteen laajuuteen – muutoksia ajokaistoihin ja puiden kaatoja

Kaistamuutosten tekeminen työmaa-alueella alkaa Postitalon suunnasta ja niitä tehdään läpi yön. Liikennejärjestelyiden muutosten arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaankeskiviikon aikana.

Muutostöiden aikana liikenteenohjaajat ohjaavat liikennettä ja autot siirretään työmaanaikaisille ajokaistoille vaiheittain etelästä alkaen. Liikennejärjestelyjen muutokset koko 1,3 kilometrin matkalla vilkkaasti liikennöityä pääkatua ovat laaja operaatio, joka aiheuttaa todennäköisesti ruuhkia.

Kun liikenne on siirretty työnaikaisille ajokaistoille ja Mannerheimintien itäpuoli on aidattu työmaa-alueeksi, työmaalla alkavat seuraavaksi vanhan asfaltin ja kiskojen purkutyöt.

Mannerheimintien peruskorjauksessa kaadetaan puita

Mannerheimintien peruskorjauksessa uusitaan kadun puurivejä. Puunkaadot tehdään maaliskuussa ennen lintujen pesintäkautta. Postikadun ja Runeberginkadun välisellä osuudella kaadetaan noin 90 puuta. Puun kaadot alkavat länsipuolen katupuista.

Puiden kaadoista on päätetty Mannerheimintien eteläosan katusuunnitelmassa. Pääosa kaadettavista puista on katupuita, mutta katusuunnitelman mukaisesti puita tullaan töiden edetessä kaatamaan myös Hesperian puiston reunasta.

Uudet katupuurivit istutetaan hieman eri kohtaan kuin nykyiset. Samalla puut saavat paremmat kasvualustat, jolloin niillä on nykyistä paremmat edellytykset kasvaa. Nykyiset katupuut eivät todennäköisesti selviäisi elinvoimaisina, kun syviä kaivantoja tehdään aivan puiden juuristojen vieressä.

Liikennejärjestelyiden muutokset

Moottoriajoneuvoliikenne

Mannerheimintielta poistuu ajokaistoja Postikadun ja Runeberginkadun välillä. Muutoksen jälkeen Mannerheimintiellä on käytössä yksi ajokaista kumpaankin suuntaan.

Autolla ajo Aurorankadulta Mannerheimintielle suljetaan.

Autolla ajo Eteläiseltä Hesperiankadulta Mannerheimintielle suljetaan.

Pyöräily ja jalankulku

Pyöräliikenne sekä jalankulku siirtyvät Mannerheimintien länsilaidalle sekä kiertoreiteille Hesperianpuiston, Hakasalmenpuiston ja Töölönlahden kautta.

Kadun varren kiinteistöihin säilyy pääsy koko remontin ajan.

Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on kuusi ylityskohtaa työmaa-alueen yli Mannerheimintiellä Postikadun ja Runeberginkadun välisellä osuudella.

Baanaan tulee sillan kohdalla tilapäisiä katkoja Mannerheimintien sillan purkutöiden yhteydessä, mutta muuten Baana pysyy auki. Katkojen ajankohdista, kestosta ja kiertoreiteistä kerrotaan etukäteen.

Joukkoliikenne

Kiasman tilauspysäkki säilyy käytössä ja linja-autoille jätetään levennys.

Muut pysäkit: Mannerheimintien väliaikainen bussipysäkki keskustan suuntaan säilyy nykyisellä paikallaan Mannerheimintie 40 kohdalla. Keskustasta poispäin menevien bussien pysähtymiskohta siirtyy hiukan kohti pohjoista.Kansallismuseon bussipysäkki Eduskuntapuistossa pysyy ennallaan.

Vaihtoehtoisia reittejä työmaan ohi

Vaikka työmaan läpi voi ajaa moottoriajoneuvolla koko remontin ajan, on suositeltavaa käyttää vaihtoehtoisia reittejä, jos se vain suinkin on mahdollista. Vaihtoehtoisia reittejä työmaan ohittamiseksi on kuvattu liitteenä olevassa kartassa.

Seuraa töiden etenemistä

Peruskorjauksessa uusitaan kadun alla olevat vesiputket, sähkökaapelit ja muu kunnallistekniikka, raitiotiekiskot ja Baanan ylittävä silta sekä rakennetaan Mannerheimintielle yksisuuntaiset pyöräväylät.

Työmaan etenemistä on mahdollista seurata seuraavista kanavista:

Ajantasaiset tiedot työmaasta ja voimassa olevat liikennejärjestelyt päivitetään urakoitsijan verkkosivuille: manskunkatutyöt.fi

manskunkatutyöt.fi Seuraa katutöitä Facebookissa: facebook.com/ uusimannerheimintie

Perustietoa katutyöstä kaupungin sivuilla: hel.fi/ mannerheimintie

Mannerheimintien peruskorjaus lukuina