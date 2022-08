Manuaali on kriittinen kuvaus digitalisoitumisen varjopuolista

Kun puhelin hajoaa, todellisuus ympärillä alkaa rakoilla. Klaus Maunukselan esikoisteos on romaanin muotoa uudelleen ajatteleva kirja, joka kuvaa teknologisen maailmasuhteen haurautta. Mitä nopeisiin yhteyksiin perustuvalle elämälle tapahtuu, kun tekniikka pettää ja käyttöliittymä lakkaa toimimasta? Manuaali kysyy myös, mitä ihmisruumiille on tapahtunut digitalisoituneessa yhteiskunnassa ja millaista voisi olla jälkidigitaalinen ruumiillisuus.

"Manuaali on minulle kirjamuotoinen yritys tavoittaa jotain olennaista siitä, millaista nykyelämä on. Olen kiinnostunut siitä, miten elämästä on tullut yhä enemmän optimoimiseen perustuvien ohjeiden manuaalimaista suorittamista. Toisaalta olen kiinnostunut virheistä, katkoksista ja bugeista. Tuntuu, että jumittamisessa on jotain vapauttavaa. Manuaalissa tämä näkyy paitsi suhteessa digitaalisuuteen ja teknologiaan myös sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Maskuliinisuus on eräänlainen tekniikka, jonka avulla luovia eri tilanteissa. Kirjassa näytän mitä tapahtuu, kun se lakkaa toimimasta,” Maunuksela kuvailee.

Klaus Maunuksela on dramaturgi, kirjoittaja ja taiteilija-tutkija. Hän on kirjoittanut aiemmin näytelmiä, esseitä, kokeellisia librettotekstejä ja tehnyt esitystaidetta vapaalla kentällä. Hän on valmistunut teatteritaiteen maisteriksi dramaturgian alalta ja tekee parhaillaan taiteellista väitöstutkimusta Teatterikorkeakoulussa. Manuaali on Maunukselan esikoisteos.