Mari Lymysalo joukkorahoitusalusta Invesdorin Pohjoismaiden-toimitusjohtajaksi

Manner-Euroopan suurimmaksi digitaaliseksi sijoitus- ja rahoitusalustaksi kasvanut Invesdor vahvistaa rekrytoinnin myötä johtoryhmäänsä ja resurssejaan laajentuakseen Euroopassa. Lymysalo aloittaa tehtävässä välittömästi.

- Mari on kokenut kansainvälinen pääomasijoittamisen asiantuntija, ja olemme iloisia saadessamme hänet puikkoihin edistämään kasvuamme Pohjoismaissa, sanoo Invesdor Groupin toimitusjohtaja Christopher Grätz.

Lymysalo on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri, joka on viimeiset 16 vuotta työskennellyt globaaleissa organisaatioissa Aasiassa, Yhdysvalloissa ja Keski-Euroopassa. Lymysalo on toiminut muun muassa liikkeenjohdon konsulttina, uusien liiketoimintojen kehittäjänä ja operatiivisena johtajana, viimeksi Capgemini Venturesin sijoitusjohtajana.

- Olen valtavan innoissani uudesta tehtävästäni. Vakuutuin erityisesti Invesdorin innovatiivisesta ja kansainvälisestä liiketoimintamallista sekä tulevaisuuden hankkeista. Haluamme tarjota eurooppalaisille sijoittajille lupaavia sijoitusmahdollisuuksia yli maantieteellisten rajojen, missä piilee merkittävä kasvupotentiaali. Yhtiö on toiminut uranuurtajana digitaalisen sijoittamisen ja rahoituksen parissa, ja vien tarinaa nyt mielelläni eteenpäin, Lymysalo kuvailee.

Kohti yleiseurooppalaista joukkorahoitusta



Invesdorin tavoitteena on tarjota räätälöityjä rahoitusratkaisuja eri kehitysvaiheissa oleville yrityksille ympäri Eurooppaa.

Invesdor, saksalainen Kapilendo ja itävaltalainen Finnest fuusioituivat kesäkuussa 2022, minkä myötä kansainväliset rahoituskierrokset ovat mahdollisia DACH-alueella ja Pohjoismaissa. Seuraavassa vaiheessa yhtiön on tarkoitus laajentua muihin Euroopan maihin. Sijoittajille tämä merkitsee suorempaa pääsyä kansainvälisille pääomamarkkinoille, uusia sijoitustuotteita ja toimivampia jälkimarkkinoita.

- Tavoitteemme on kasvaa koko Euroopan laajuiseksi rahoitusalustaksi.Tarkastelemme myös mahdollisia uusia fuusioita osana kasvustrategiaamme, Grätz kertoo.