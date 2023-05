Maria Ohisalo kehottaa hallitusta etsimään ratkaisuja mielenterveyskriisiin

– Jo nuoruudesta lähtien niskassa olevat yhteiskunnan odotukset, pandemia-ajan poikkeusolojen pitkä varjo ja riittämättömät matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ovat luoneet hirvittävän pommin. Etenkin nuoret pahoinvoivat, eikä meidän terveydenhuoltojärjestelmämme pysty riittävästi vastaamaan tähän kriisiin, Ohisalo korostaa Facebook-päivityksessään.

Ohisalo kehottaa ottamaan asian vakavana yhteiskunnallisena kysymyksenä yksilöiden syyllistämisen sijaan.

– Mielenterveyden häiriöt ovat toiseksi yleisin syy työkyvyttömyyseläkkeelle jäämiseen. Yleisin syy ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, jotka tyypillisesti koskevat ikääntyneitä ihmisiä. Mielenterveyden ongelmien takia työkyvyttömyyseläkkeelle voidaan joutua jo nuorena. Sen laskennallinen hinta yhteiskunnalle on jopa 11 miljardia euroa vuodessa. Nuorelle kyse on koko tulevasta elämästä, Ohisalo kirjoittaa.

Nuorisopsykiatrian osastoilla on paikoin niin pahaa ruuhkaa, että potilaat joutuvat nukkumaan lattialla patjoilla. Sote-alan ammattilaiset tekevät parhaansa, mutta systeemi ei heitä siinä tue.

– Tarvitsemme terapiatakuun, joka turvaa oikeuden saada nopeasti apua ja jouhevan tien psykoterapiaan. Meidän viime kaudella säätämämme hoitotakuu oli askel siihen suuntaan, mutta ei vielä riittävä. Samaan aikaan on koulutettava lisää mielenterveysalan ammattilaisia, sillä mikään kirjaus ei ratkaise ongelmaa, jos ammattilaisia ei ole riittävästi. Myös sosiaaliturvaamme on uudistettava niin, ettei psykiatrien aika mene lausuntojen kirjoittamiseen, Ohisalo listaa.

Ohisalo tähdentää kahta asiaa:

– Jos itsellä on paha olo, hae apua. Se ei aina ole helppoa, mutta on pidemmällä tahtäimellä takuulla yksin jäämistä helpompaa. Jonoista huolimatta apua kyllä saa, ja paikkakohtainen tilanne vaihtelee. Myös mielenterveysjärjestö Mieli ry:ltä löytyy oma kriisipuhelin, johon voi soittaa.

– Mielenterveyskriisi on yhteiskunnallinen ongelma. Sen ratkaisujen on löydyttävä poliittisilta päättäjiltä eikä se ratkea, jos asia jätetään yksilöiden harteille. Tämä on viesti, jonka soisi välittyvän Säätytalolle hallitusohjelmasta nyt neuvotteleville puolueille, Ohisalo päättää.

Lue koko päivitys: https://www.facebook.com/OhisaloMaria/posts/pfbid0YavoaXSriwUui2PHsthPr3ASgekpdjPxpBViwbxf7KNA5WnR4q3XNRY4LDsc2JyNl