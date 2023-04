Maria Ohisalo: Kokoomuksen valitsema oikeistokonservatiivinen hallitus tietäisi kylmää kyytiä ihmisille ja ympäristölle

Maria Ohisalo: Tulevan hallituksen on uudistettava metsäpolitiikkaa ja vähennettävä hakkuita 12.4.2023 16:13:35 EEST | Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön tilaama metsälain ilmastoarviointi on valmistunut. Arvio vahvistaa ennakko-oletuksen: metsiä hakataan liian nuorina ja harvennukset ovat liian voimakkaita. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo vaatii, että uuden hallituksen on otettava asialistalleen suomalaisen metsäpolitiikan uudistaminen ja vähennettävä hakkuita ilmaston ja luonnon kannalta kestävälle tasolle. Hiilen sidonnasta on tehtävä metsänomistajille kannattavaa ja metsäteollisuuden jalostusastetta on nostettava.