Maria Ohisalo: Metsät eivät ole vain metsäteollisuutta varten

– Julkisuudessa on herännyt huoli siitä, menevätkö luonnontilaa parantavat toimet liian pitkälle, jos EU:n aihetta koskeva asetus hyväksytään. Kysymys on nurinkurinen. Ei kysymys ole siitä, mitä EU velvoittaa tai ei velvoita. Kysymys on siitä, että luonnontilan parantamisella on kiire luontokadon pysäyttämiseksi. Suomalaista luontoa voi vaalia vain Suomessa, Ohisalo korostaa.

Keskustelu Suomessa on tälläkin kertaa keskittynyt erityisesti metsiin. Ohisalo tuo esiin, että metsillä on merkittävä rooli luontokadon ja ilmastonmuutoksen hillitsemisessä niin hiilinieluina kuin hömötiaisten ja muidenkin uhanalaisten lajien kotina.

– Metsäluontotyypeistämme kolme neljäsosaa on uhanalaisia ja lähes kolmasosa uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti metsissä. Luonnon tilaa parantavat toimet metsissämme varmistavat, että kansallisaarteemme säilyvät myös tuleville sukupolville. Monipuolinen metsäluonto on myös sopeutumiskykyisempi tilanteessa, jossa ilmasto lämpenee, Ohisalo jatkaa.

Metsäluonnon tilaa parantavien toimien kustannusten suuruuden on alustavasti arvioitu olevan vajaat 200 miljoonaa euroa vuodessa eli noin viidennes aloitteen kustannuksista.

– Tämä voi kuulostaa äkkiseltään paljolta, ja niin se toki onkin. Riippuu kuitenkin myös siitä, mihin sitä verrataan, Ohisalo toteaa.

– Metsäteollisuus tekee vuosittain miljardiluokan liikevoittoja. Suomalaista metsää pistetään poikki ja pinoon, ja suuret metsäalan yritykset keräävät siitä eurot taskuun. Metsäteollisuus voi kestävällä tavalla toimiessaan tuottaa korkean jalostusarvon tuotteita ja hyötyä kansantaloudelle. Tällä hetkellä aivan liian usein tilanne on kuitenkin se, että Suomen luonto köyhtyy ja samalla syntyy vain lyhytaikaisia voittoja.

Ohisalo kirjoittaa siitä, miten kansalaismielipide Suomessa on metsien puolella. Myös monella metsänomistajalla on suuri huoli metsäluonnon tilasta.

– Suomi on suuri maa, ja meillä riittää paljon metsää talouskäyttöön luonnontilaa parantavista toimista huolimattakin, Ohisalo korostaa.

