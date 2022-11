Maria Ohisalo on tyytyväinen siihen, että hallitus kykeni antamaan esityksiä eduskunnalle – vetoaa kaikkiin kansanedustajiin saamelaiskäräjälain suhteen

– Viime viikot ovat olleet hallituksessa melkoista vuoristorataa, tätä lienee turha kiistää. Olen kuitenkin aidosti tyytyväinen siitä, että tällä viikolla solmu saatiin aukaistua ja hallitus pystyi antamaan uusia lakiesityksiä eduskunnalle, Vihreiden puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo toteaa.

Varhaiskasvatus on ollut kasvavissa ongelmissa henkilöstöpulan vuoksi.

– Hallitus esittää nyt varhaiskasvatuksen aloituspaikkojen kasvattamista kertaluonteisesti yhteensä 300 paikalla. Tämä on tärkeä toimi, jolla sekä helpotetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisten työkuormaa ja vahvistetaan lasten koulupolun ensimmäisiä askelia, Ohisalo iloitsee.

Hallitus teki myös ilmastoon ja luontoon liittyviä esityksiä.

– Niistä keskeisimpänä esitämme eduskuntaan biopolttoöljyn jakeluvelvoitetteen korottamista niin, että saadaan aikaiseksi 0,43 miljoonan tonnin uudet päästövähennykset. Jakeluvelvoitetta nostettaisiin vuodesta 2026 alkaen siten, että vuonna 2030 jakeluvelvoite olisi 30 prosenttia, Ohisalo korostaa.

Jakeluvelvoite koskee kevyen polttoöljyn jakelijoita. Kevyttä polttoöljyä käytetään erityisesti lämmityksessä ja työkoneissa.

– Myös kaivoslain uudistamisen yhteydessä sovittu kaivosvero on nyt toteutumassa. Tähän asti olemme antaneet arvokkaat mineraalimme pitkälti ulkomaisten yhtiöiden käyttöön ilmaiseksi, vaikka ne voidaan hyödyntää vain kerran. On tärkeää, että jatkossa myös yhteiskunta saa niistä korvauksen. Veron suuruus jää käyttöön otettaessa vielä matalaksi, mutta kun verotyökalu on olemassa, sitä on helppo korottaa tulevina hallituskausina, Ohisalo toteaa.

Hallitus esittää myös Pohjois-Savon ja Kainuun rajalta löytyvän Tiilikkajärven kansallispuiston laajennusta, mikä on tärkeä lisä kansallispuistojen vahvistamiseksi.

Hallituksessa on myös löydetty sopu sote-rahoitusmallin uudistamisesta.

Saamelaiskäräjälaki eduskunnalle riitaisena

Hallitus antoi eduskunnalle myös esityksen saamelaiskäräjälain uudistamisesta. Suomi on saanut YK:n ihmisoikeuskomitealta asti moitteita siitä, että nykyinen laki ei ole alkuperäiskansan itsemääräämisoikeuden mukainen.

– Lakiuudistuksen tekeminen on ollut monellakin tavalla vaikeaa, ja sitä on yrittänyt jo useampi perättäinen hallitus. Samalla uudistus on nostanut yhteisöjä ja yksilöitä satuttavia kysymyksiä julkisuuteen. Nyt on korkea aika saada tämä uudistus maaliin ja päästä asiassa eteenpäin, Ohisalo sanoo.

Lakiesitys eteni kuitenkin riitaisena. Ohisalo pyytää kaikilta kansanedustajilta tukea esitykselle.

– Tässä asiassa ei ole kysymys puolueista, hallituksista ja oppositioista, vaan saamelaisten oikeuksista. Vetoan jokaiseen kansanedustajaan, jotta lain uudistamiseen löytyy riittävä tuki. Olemme sen saamelaisille velkaa, Ohisalo jatkaa.

Ohisalo kirjoitti hallituksen esityksistä Vihreään blogiin:

https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/hallitus-avasi-solmunsa-esitamme-varhaiskasvatuksen-opettajien-maaran-lisaamista-kaivosveroa-ja-biopolttooljyn-jakeluvelvoitteen-kasvattamista/