Maria Ohisalo: Suomi elää työvoiman pula-aikaa

– Kun Vihreät nousee valtaan, me tähtäämme rakenteiden uudistamiseen ja muutamme Suomea pysyvästi. Se ei koskaan tapahdu helpolla. Moni laji on vaarassa kadota Suomesta, mutta eivät vastarannan kiisket. Perhevapaauudistus, maksuton toinen aste, translain päivittäminen, uusi luonnonsuojelulaki ja ilmastolaki. Suomi vietiin Natoon, rauhanpolitiikasta tinkimättä. Nämä kaikki me teimme, Ohisalo korostaa.

Ohisalo epäilee, ettei Säätytalolta löydy riittäviä ratkaisuja vihreään siirtymään, maahanmuuton vauhdittamiseen ja Eurooppa-politiikkaan.

– Minua ei kiinnosta se, kutsuuko tuleva hallitus sitä vihreäksi siirtymäksi, puhtaaksi siirtymäksi vai sinivalkoiseksi siirtymäksi. Minua kiinnostaa se, onko tekoja. Kissan turkin värillä ei ole väliä, kunhan se pyydystää hiiriä. Tai tässä tapauksessa kunhan se rakentaa uusiutuvaa energiaa ja kiertotaloutta, Ohisalo korostaa.

Ohisalo käsitteli puheessaan eri aloja koskevaa työvoimapulaa.

– Hoitajapula, insinööripula, tarjoilijapula, koodaripula… Meiltä puuttuu tästä maasta niin paljon työntekijöitä, että voisi puhua taas uudestaan “pula-ajasta”, vaikka tämä on vähän erilaista pulaa kuin edellisillä kerroilla. Ja mitä Säätytalolla neuvottelevat puolueet tekevät? Koettavat keksiä uusia esteitä työperäiselle maahanmuutolle, Ohisalo sanoo.

– Minä lataan pöytään sen, mitä nyt pitäisi tavoitella: 150 000 uuden työllisen saamista Suomeen vuoteen 2030 mennessä. Kaikki eivät siis tietenkään olisi maahan muuttavia, se edellyttää myös sosiaaliturvan kannustinloukkujen purkamista ja mielenterveysongelmien parempaa hoitoa, joka takaa työkyvyn, Ohisalo jatkaa.

Ohisalo nosti Eurooppa-politiikan osalta keskiöön sen, miten vihreää siirtymää voidaan vauhdittaa.

– Asian pihvi on tämä: jos asioita ei tehdä EU:n laajuisesti, isot jäsenmaat suosivat surutta omia yrityksiään ja Suomi jää investoinneista sivuun. Se tarkoittaa sitä, että työpaikka syntyy Haminan sijaan Hampuriin ja Rauman sijasta Rotterdamiin. Kun asiat tehdään koko EU:n tasolla, suomalaiset edelläkävijäyritykset pärjäävät, Ohisalo sanoo.

Ohisalo nosti esille myös kevään eurovaalit, joissa Vihreät puolustavat kolmea meppipaikkaa.

– Kun kokoomus näyttää olevan Eurooppa-politiikkansa kanssa kuin lastu laineilla, nyt meillä on aito mahdollisuus ottaa eurovaaleissa ykkössija. Tämä on tavoitetaso, joka meidän on itsellemme asetettava, Ohisalo paaluttaa.

Ohisalo iloitsi myös siitä, että Pekka Haavisto on käytettävissä Suomen seuraavaksi presidentiksi.

– En tiedä löytyykö Suomesta kovempaa ulkopolitiikan osaajaa kuin Pekka. Pekan voi nähdä aivan yhtä luontevasti patikoimassa lantsarit jalassa Seitsemisellä tai YK:n yleiskokouksessa Manhattanilla. Pekan taakse voi asettua suomalaiset halki maan.





Koko puhe Vihreiden nettisivuilla: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/maria-ohisalon-puhe-vihreiden-puoluekokouksessa-10-6-2023/