Maria Ohisalo: Tulevan hallituksen on uudistettava metsäpolitiikkaa ja vähennettävä hakkuita

Maa- ja metsätalousministeriön tilaama metsälain ilmastoarviointi on valmistunut. Arvio vahvistaa ennakko-oletuksen: metsiä hakataan liian nuorina ja harvennukset ovat liian voimakkaita. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo vaatii, että uuden hallituksen on otettava asialistalleen suomalaisen metsäpolitiikan uudistaminen ja vähennettävä hakkuita ilmaston ja luonnon kannalta kestävälle tasolle. Hiilen sidonnasta on tehtävä metsänomistajille kannattavaa ja metsäteollisuuden jalostusastetta on nostettava.

Metsälain ilmastoselvitys näyttää, että metsälain ohella metsäasetus ja metsänhoidon suositukset ovat johtaneet tilanteeseen, jossa hakkuumäärät ovat kasvaneet ja Suomen puusto nuorentunut. – Suomen Ilmastopaneeli ja Suomen Luontopaneeli ovat molemmat esittäneet painavan huolen siitä, että suomalaisten metsien käyttö ei ole kestävällä tasolla ilmaston eikä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Metsälain ilmastoselvitys vahvistaa ongelmat: metsiä hakataan liian nuorina ja harvennukset ovat olleet liian voimakkaita. Ongelma ei ole pelkästään metsälaissa, vaan metsäpolitiikan kokonaisuudessa. Seuraavan hallituksen on uudistettava metsälaki sekä metsien käyttöä säätelevät asetukset ja suositukset, Ohisalo vaatii. Ohisalo pitää selvityksen suosituksia hyvinä: monipuolisia metsänkäyttötapoja on lisättävä ja metsien käytön valvontaa on vahvistettava esimerkiksi uusinta teknologiaa hyödyntämällä. – Järjestelmä on rakennettava sellaiseksi, että hiilen sidonta on metsänomistajalle kannattavaa, eikä lain laiminlyönnistä synny epäreilua kilpailuetua, Ohisalo korostaa. Vuoden 2013 metsälain uudistuksen “tavoite metsien käytön aktivoinnista” on ollut Ohisalon mukaan väärä. – On ollut aivan nurinkurista, että aikana, jolloin luontokato ja ilmastokriisi etenevät, suomalaisen metsäpolitiikan tavoite on tehdä pikavoittoja metsäteollisuudelle eikä vaalia suomalaisia metsiä. Metsäpolitiikan painopiste pitäisi kääntää päälaelleen: hakkuumäärien pitäisi pienentyä samaan aikaan, kun puun jalostusarvo kasvaa, Ohisalo toteaa. Metsälain ilmastoselvitys osoittaa sen, että metsien suojelusta on ollut hyötyä luonnon lisäksi myös ilmaston kannalta. – Sen lisäksi että hakkuumääriä lasketaan on metsäluonnon ja ilmaston kannalta tärkeää suojella entistä enemmän suomalaisia metsiä. Nyt on viimeiset hetket varmistaa, että vanhoja ja luonnontilaisia metsiä säilyy jälkipolville koko maassa eikä metsissä eläviä lajeja kuole sukupuuttoon meidän elinaikanamme, Ohisalo korostaa.

