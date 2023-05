Maria Ohisalo: Valtiontalouden tasapainotuksessa paholainen asuu yksityiskohdissa

– Uudelta hallitukselta on löydyttävä rohkeutta uudistaa Suomea niin, että Suomeen syntyy uusia työpaikkoja, talouden tila tervehtyy ja talous toimii valtiontalouden kehysten lisäksi myös planeetan rajoissa, Ohisalo sanoo.

– Valtion taloutta pitää tasapainottaa, me emme voi jättää lapsillemme myöskään kestämätöntä määrää taloudellista velkaa. Mutta kohteita ja keinoja valitessa pitäisi olla tarkkana sen suhteen, miten tasapainotusta tehdään. Paholainen asuu yksityiskohdissa, Ohisalo korostaa.

Ohisalo ilmaisi huolensa hallitusneuvotteluista kantautuneista kehitysyhteistyövarojen leikkauksia koskeneista huhuista.

– Toivon että Säätytalolla ymmärretään kehitysyhteistyön arvo muunakin kuin euroina. Eikä tarvitse kuunnella vain minua. Esimerkiksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kaikki kymmenen piispaa ovat vedonneet kehitysyhteistyön puolesta, Ohisalo sanoo.

Äitienpäivää edeltävänä lauantaina vietettävän lapsettomien lauantain kunniaksi Ohisalo puhui sen puolesta, että jokainen voisi tavoitella haluamaansa lapsilukua.

– Tahaton lapsettomuus koskettaa joka viidettä hedelmällisessä iässä olevaa suomalaista. Erityisesti pienituloiset tarvitsevat tukea. Osassa toimenpiteistä kyse ei kuitenkaan ole rahasta vaan lainsäädännöstä. Viime hallituskaudella teetimme selvityksen sijaissynnytyksen laillistamisesta, nyt olisikin aika tarttua sen pohjalta toimeen. Vapaaehtoinen, ei-kaupallinen sijaissynnytys on laillistettava, jotta yhä useamman perheunelmat tulevat toteen, Ohisalo sanoo.

Ohisalo peräänkuuluttaa rakentavampaa asennetta vaikuttamiseen Euroopan unionissa, joka on avainasemassa aikamme suurimpien kriisien ratkomisessa.

– Juuri tällä viikolla kokoomuksen mepit ilmoittivat osana Euroopan parlamentin konservatiiviryhmää EPP:tä aikovansa vastustaa EU:n ennallistamisasetusta. Se on asetus, jolla varmistetaan juurikin se, että koko maanosa tekee osansa luontokadon pysäyttämisessä viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Mikään asetusluonnos ei koskaan ole täydellinen, mutta ratkaisu ei ole torpata kaikkea, Ohisalo sanoo.

Lopuksi Ohisalo viittaa pian alkavaan jäsenäänestykseen Vihreiden seuraavasta puheenjohtajasta. Puheenjohtaja valitaan puoluekokouksessa Seinäjoella 10. kesäkuuta neuvoa-antavan jäsenäänestyksen tuloksen perusteella

– Jos haluat vaikuttaa puheenjohtajavalintaan, ehdit vielä tänään tai huomenna sunnuntaina maksaa jäsenmaksun ja pääset äänestämään puheenjohtajasta. Meillä on vaalissa kaksi upeaa ehdokasta, joista kummallakin on erinomaiset edellytykset luotsata Vihreitä eteenpäin. Yksi asia on varmaa. Vihreät saa hyvän johtajan, Ohisalo päättää.

Koko puhe luettavissa: https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/maria-ohisalon-puhe-puoluevaltuuston-kokouksessa-13-5-2023/