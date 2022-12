Maria Ohisalon Linnan juhlien asu ottaa kantaa kestävän kotimaisen tekstiiliteollisuuden puolesta

– Suunnittelijoilla on tärkeä rooli vastuullisemman muodin tulevaisuuden kehittämisessä. On hienoa jatkaa matkaa suunnittelijan kanssa, jonka vahva arvomaailma ja pitkäjänteinen työ vastuullisen muodin ja sen kehittämisen parissa on minulle jo ennestään tuttua, Ohisalo korostaa.

Asu on valmistettu Samujissa valmiina olleesta, mallistosta ylijääneestä materiaalista, mustasta hapsukankaasta.

– Muotiteollisuudessa on elänyt liian vahvana ajatus, että joka kaudella pitää keksiä kaikki uusiksi ja vanhat vaatteet joutavat lumppukeräykseen. Viime vuosina tekstiilialan toimijat Suomessa ovat kasvavissa määrin nähneet arvon ajattomalla designilla ja materiaalien kestävällä käytöllä. Ylijäämämateriaalien lisäksi myös tekstiilien uusiokäytössä piilee suuria mahdollisuuksia kiertotalouden näkökulmasta, Ohisalo korostaa.

Vastuullisuudella on kasvava merkitys sekä luonnon kantokyvyn että yritysten vientimarkkinoiden näkökulmasta.

– Olen vuoden aikana tekstiilialan ihmisten kanssa keskustellessa kuullut kerta toisensa jälkeen samaa viestiä: alan osaajia viedään käsistä ja sijoittajat ovat kiinnostuneita Suomessa syntyvistä uusista kestävään tekstiiliteollisuuteen liittyvistä innovaatioista. Tarvitsemme lisää alan koulutuspaikkoja, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa kiertotalouden tueksi ja kotimaista, kestävää, tekstiiliteollisuutta tukevaa vihreää politiikkaa, Ohisalo jatkaa.

Ohisalon korut ovat kotimaisen Fine van Brooklin korumerkin käsityötä. Fine van Brooklin yhdistää koruissaan saumattomasti vintage-korunosia ja uusia laatumateriaaleja. Lisäksi asuun on puettu Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan komentajamerkki ja Rajavartiolaitoksen ansioristi.

– Meitä edeltäville sukupolville oli itsestäänselvää, että esineitä käytetään loppuun ja kaikki mahdollinen kierrätetään uusiokäyttöön. Tämä on asia, josta meidän nykyisessä kulutusyhteiskunnassa olisi opittavaa, Ohisalo toteaa.

Ohisalon puoliso Miika Johansson on Linnan juhlissa pukeutunut mumminsa isän vuonna 1952 räätälintyönä teettämään frakkiin. Anne-Mari Pahkala ja vaatturi Martta Turunen muodistivat puvun tähän päivään sopivaksi vuosikymmenten takaista räätälintyötä kunnioittaen.