Maria Schraderin ohjaama SHE SAID on hätkähdyttävä tositarina uutisesta, joka toimi maailmanlaajuisen #metoo -liikkeen alkusysäyksenä

Elokuvassa katsojat viedään #metoo-liikkeen alkulähteille, kun kaksi New York Times -lehden toimittajaa, Jodi Kantor (Zoe Kazan) ja Megan Twohey (Carey Mulligan) tutkivat ja lopulta paljastavat Hollywoodin elokuvamoguli Harvey Weinsteinin vuosikymmeniä jatkuneen naisiin kohdistuneen seksuaalisen hyväksikäytön elokuva-alalla.

Kantorin ja Twoheyn artikkeli julkaistiin 5. lokakuuta 2017 New York Timesin etusivulla, otsikolla "Harvey Weinstein maksoi häntä seksuaalisesta hyväksikäytöstä syyttäneitä hiljaiseksi vuosikymmenten ajan." (“Harvey Weinstein Paid Off Sexual Harassment Accusers for Decades.”) Artikkelista seuranneen julkisen keskustelun myötä näyttelijä Alyssa Milano twiittasi 15. lokakuuta: “Ehdotus ystävältä: jos kaikki seksuaalista häirintää kokeneet naiset kirjoittaisivat statuksekseen (Twitterissä) Me too, saattaisimme saada käsityksen tämän ongelman laajuudesta”. Loppu on historiaa: aihetunnistetta #metoo käytettiin ensimmäisen vuorokauden aikana Twitterissä yli 500 000 kertaa ja Facebookissa 12 miljoonaa kertaa.

Elokuvan tuottaja Dede Gardner on sanonut, että Kantorin ja Twoheyn tekemä tutkimustyö oli ”niin merkittävä vedenjakaja, että tarina oli välttämätöntä saada valkokankaille”. Twohey ja Kantor ovat kertoneet vaikuttuneensa siitä, miten sitoutuneita elokuvantekijät olivat kertomaan tarinan mahdollisimman totuudenmukaisesti ja tinkimättömästi. Kantor on todennut myös, että ”tarina kuuluu kaikille ihmisille ympäri maailman, mutta erityisesti naisille”.

#metoo sai myös suomalaisen elokuva-alan liikkeelle

Maailmanlaajuinen liike eteni nopeasti myös Suomessa. Suomen elokuvasäätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä muut elokuva-alan toimijat lähtivät yhteistyöhön korjatakseen epäkohtia. Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi vuonna 2018 Jaana Paanetojan selvityksen "Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu elokuva- ja teatterialalla". Työsuojelua ryhdyttiin parantamaan muun muassa ohjeistuksilla, työsuojelukoulutuksella sekä tuotantotukisopimuksiin lisätyllä työsuojelulausekkeella.

#metoo-liikkeen keulakuvaksi Suomessa nousi ohjaaja-näyttelijä Heidi Lindén, joka teki opintojensa lopputyön seksuaalisesta häirinnästä elokuva-alalla, ja kokosi 150 naisen kokemukset yhteen 2018 ilmestyneessä kirjassa #metoo-vallankumous - Miten hiljaisuus rikottiin?

Syksyllä 2020 SES julkaisi näyttelijä Saara Kotkaniemen laatiman ohjeistuksen intiimikohtausten tekemisestä kameratyöskentelyssä. Ohjeistus perustuu selvitystyöhön (pdf), jota varten Kotkaniemi haastatteli 40 näyttelijää ja 20 ohjaajaa.

Aalto-yliopiston elokuva- ja televisiotuotannon työelämäprofessori Miia Haavisto sanoo, että #metoo on ollut katalysaattori suureen muutokseen alalla.

”Metoo on vaikuttanut elokuva- ja lavastustaiteen osastolla monilla eri tavoilla. Opiskelijat kiinnittävät paljon huomiota siihen, missä olosuhteissa elokuvia tehdään ja kuinka työryhmä voi. Ohjaajaopiskelijoilla on myös yhdessä näyttelijäopiskelijoiden kanssa kurssisisältö, jossa opetellaan ja tutkitaan suostumuksen antamista ja pyytämistä, rajojen löytämistä ja turvallisen tilan periaatetta. Metoo-liike on ollut katalysaattori suureen muutokseen ja vaatimukseen jatkuvasta itsereflektiosta sen suhteen, miten toimii valta-asemassa ja millaisia malleja elokuva-alan opetustehtävästä siitä itse antaa. Tuottajan valta ja vastuu on suuri. Uuden sukupolven asenne tekemiseen on ihana: elokuvan tekeminen näyttäytyy nimenomaan suurena yhteisenä ponnistuksena.”

Vuonna 2022 opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi Mitro Kaurinkosken tekemän jatkoselvityksen häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta alalla. Selvityksessä havaittiin, että seksuaalinen häirintä ja epäasiallinen kohtelu on otettu vakavasti ja muutos on käynnissä, mutta se on hidasta. Toimijat ovat laatineet ohjeistuksia, palkanneet tuotantoihin häirintäyhdyshenkilöitä ja asia on integroitu alan koulutukseen. Jatkoselvityksessä todetaan, että ongelmat eivät kuitenkaan ole poistuneet, ja paljon on edelleen tehtävää.

She Said saa ensi-iltansa 18.11.2022. Elokuvan levittää Suomessa Finnkinon elokuvalevitys.

TERVETULOA LEHDISTÖNÄYTÖKSIIN

4.11. klo 10.00 HELSINKI, Tennispalatsi sali 2

14.11. klo 14.15 TURKU, Kinopalatsi sali 3

16.11. klo 10.00 HELSINKI, Tennispalatsi sali 2

Elokuvan kesto 129 min. Ikäraja K12.





Lehdistönäytöksiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

MATERIAALIT:

Still-kuvat, traileri, production notes: filmikamari.fi/pressit (tunnus: press, salasana: noutaja)

SYNOPSIS

She Said kertoo kahdesta New York Timesin toimittajasta, Megan Twoheystä ja Jodi Kantorista, jotka yhdessä toivat julkisuuteen yhden sukupolvemme tärkeimmistä uutisista – uutisen, josta #metoo-liike sai alkunsa, ja joka rikkoi vuosikymmeniä kestäneen hiljaisuuden Hollywoodissa tapahtuvasta seksuaalisesta ahdistelusta. Elokuvaa tähdittävät kaksinkertainen Oscar®-ehdokas Carey Mulligan (Lupaava nuori nainen) ja Zoe Kazan (The Big Sick).

Oscar®-palkittujen elokuvien “12 Years a Slave”, “Moonlight”, “Minari”, “Selma” ja “The Big Short“ sekä Oscar®-ehdokaselokuvien ”Zero Dark Thirty” ja ”American Hustle” tuottajien elokuva perustuu menestysteokseen She Said: Breaking The Sexual Harrasment Story That Helped Ignite a Movement.

Elokuvan on ohjannut Emmy-voittaja Maria Schrader (Unorthodox) ja käsikirjoittanut Oscar®-voittaja Rebecca Lenkiewicz (Ida). Elokuvan ovat tuottaneet Plan B Entertainmentin Oscar®-palkitut Brad Pitt, Dede Gardner ja Jeremy Kleiner. Vastaavina tuottajina ovat toimineet Annapurna Picturesin Oscar®-ehdokas Megan Ellison ja Sue Naegle.



Tiedotteen lähteet: Suomen elokuvasäätiö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, She Said: Production Information (Universal Pictures)