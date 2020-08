Maria Teikarille sataa kiitoksia hienosta puheenjohtajakampanjasta - työn Akavan uudistamiseksi on jatkuttava

Maria Teikaria tukeneet akavalaiset liitot kiittävät ehdokasta onnistuneesta puheenjohtajakampanjasta. Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen ehdokas, palvelujohtaja Teikari sai puheenjohtajakilvassa istuvaa puheenjohtajaa Sture Fjäderiä vastaan 292 ääntä. Fjäder valittiin Akavan liittokokouksessa tänään jatkokaudelle 578 äänellä.

- Olen iloinen, että meillä oli tarjota Marian kaltainen loistava ehdokas Akava-yhteisön luotsaamiseksi uuteen aikakauteen. Kampanja nosti Akava-yhteisölle tärkeitä teemoja keskusteluun, mikä oli tavoitteemmekin, YKAn toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen sanoo.

Huhtikuun lopussa alkanut Teikarin puheenjohtajakampanja sai laajaa näkyvyyttä mediassa ja Akava-yhteisössä. Teikari tapasi edustajia lähes 30 akavalaisesta liitosta ja kävi monipuolista keskustelua Akavan ja koko ay-liikkeen tulevaisuudesta. Hänen ehdokkuuttaan tukivat kampanjan aikana mm. Tieteentekijät, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Suomen Psykologiliitto, Akavan Erityisalat ja Kuntoutusalan Asiantuntijat.

-Teikarin kampanja on nostanut esille oleellisia näkökulmia uudistuvan työelämän tarpeista ja ay-liikkeen mahdollisuuksista toimia siinä rakentajana ja eheyttäjänä. Hänen viestinsä on herättänyt laajaa vastakaikua Akava-yhteisössä ja osoittanut, että moniäänistä keskustelua Akavan tulevaisuudesta on jatkettava ja siihen on otettava mukaan kaikki liitot, kokoon katsomatta, Tieteetekijöiden puheenjohtaja Maija S. Peltola toteaa.

- Teikari on uudistamiskykyinen johtaja, jolla on valmiudet kehittää suomalaista työelämää ja ammattiyhdistysliikettä seuraavalle, tulevaisuuden tasolle. Akavan puheenjohtaja toimii yhteiskunnallisesti varsin merkittävässä tehtävässä, joten on tärkeää, että jatkokaudelle valittu Sture Fjäder on sitoutunut viemään eteenpäin yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja avoimuutta niin työelämässä kuin laajemmin tässä maassa, Talentian hallituksen varapuheenjohtaja Anne Rytilahti sanoo

- Teikari toi voimakkaasti esiin tulevaisuuden työelämän tarpeita sekä ihmisten että ay-liikkeen kannalta. Tulevaisuuden työelämää täytyy rakentaa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Uskomme, että tätä toteutetaan aktiivisesti myös Fjäderin johdolla. Hän on koronakriisin aikana tehnyt tärkeää yhteistyötä vaikeasta tilanteesta selviämiseksi, sanoo Suomen Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola.

Akavan Erityisalat järjesti jäsenkuulemisen puheenjohtajavalinnasta. Kyselyssä Maria Teikari sai 81 prosentin kannatuksen.

- Teikari sai hallituksemme yksimielisen kannatuksen, joten luonnollisesti vaalin jo etukäteen selvä tulos oli meille pettymys. Meille tärkeää on, että Akavan puheenjohtaja ottaa vakavasti tasa-arvokysymykset sekä myös huonommassa työmarkkina-asemassa sinnittelevien akavalaisten tilanteen. Tätä odotamme nyt uudelle kaudelle valitulta Sture Fjäderiltä, Akavan Erityisalojen puheenjohtaja Tuire Eilittä kertoo.

Teikari itse sanoo olevansa kuitenkin tyytyväinen tappiosta huolimatta.

- Kun lähdin ehdolle Akavan puheenjohtajaksi, valitsin tunnuslauseekseni “Ammattiyhdistysliike menestyy tai hiipuu yhdessä.” Se kuvaa edelleen hyvin käsitystäni tästä liikkeestä ja sen tulevaisuudesta. Samoin on vahvistunut käsitykseni siitä, että yhdessä tekeminen on täysin mahdollista, jos niin halutaan. Kiitän lämpimästi kaikkia minua tukeneita liittoja ja muuta tukijoukkoa, Teikari toteaa.

Teikaria kannattaneet liitot uskovat, että tämä kampanja kehitti Akavan toimintaa.

- Työtä Akavan toimintatapojen uudistamisen eteen on jatkettava. Toivomme, että Akavassa kehitetään entistä keskustelevampaa otetta ja sitä, että jäsenliittojen näkemyksiä kuunnellaan tarkasti ennen akavalaisen kannan muodostamista. Sisäisesti vahva Akava on myös vahvempi toimija vaikuttamistyössään ulospäin, liitot toteavat.









Lisätietoja:



YKAn palvelujohtaja Maria Teikari, 040 777 6316

YKAn toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen, 050 341 4677