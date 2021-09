Marja Mäntylä on STTK:n Vuoden luottamusmies

STTK: Suomen hyvin toimivan eläkejärjestelmän pitkäjänteinen kehittäminen välttämätöntä 17.9.2021 09:37:25 EEST | Tiedote

Eläketurvakeskus on julkaissut professori Torben M. Andersenin raportin Suomen eläkejärjestelmän tilasta. Sen perusteella Suomen eläkejärjestelmä on vankka ja hyvin toimivaksi. Suomi pärjää hyvin myös kansainvälisessä vertailussa. STTK:n on helppo yhtyä Andersenin arvioon. - Eläkejärjestelmää on uudistettu pitkäjänteisesti ja aktiivisesti vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. On silti hyvin tärkeää, että eläkejärjestelmän rahoituksellista kestävyyttä seurataan ja analysoidaan tarkasti myös jatkossa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, puheenjohtaja Antti Palola toteaa. Andersen tunnistaa eläkejärjestelmässä myös haasteita. Raportin perusteella järjestelmän ongelmat liittyvät rahoitukselliseen kestävyyteen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Ongelmat eivät ole välittömiä tai kiireellisiä. Kansainvälisestä näkökulmasta eläkejärjestelmään kohdistuva rahoituksellinen haaste on niin ikään suhteellisen pieni. STTK:n mielestä on tärkeää keskustella eläkejärjestelmään liittyvistä kehitt