Marko Hautalan kirjailijavierailu sunnuntaina 19.8. Vanhan Vaasan museossa

Vanhan Vaasan museo on mukana sunnuntaina 19.8. pidettävässä Vanha Vaasa –päivässä. Museolla ohjelmassa on Marko Hautalan kirjailijavierailu ja Napuen Mamsellien piknik-esitys sekä viimeistä kertaa tänä kesänä suositut yleisöopastukset.

Maksuttomat yleisöopastukset pidetään ruotsiksi klo 13 ja suomeksi klo 14. Kierrokselle otetaan enintään 30 osallistujaa.

Vaasalaiskirjailija Marko Hautala on klo 15 haastateltavana romaaneistaan ja tarinoidensa tapahtumapaikoista. Tilaisuudessa on myös myynnissä Hautalan romaani Kuiskaava tyttö, jonka tapahtumapaikkana on Vanha Vaasa.

Museon tunnelmallisella pihalla voi nähdä vanhoihin asuihin pukeutuneet Napuen Mamsellit viettämässä Kustavilaista piknikiä.

Vanha Vaasa –päivän järjestää Vanhan Vaasan asukasyhdistys.

Osoitteessa Kauppiaankatu 10 sijaitsevassa Vanhan Vaasan museossa on pieni kahvila ja sen yhteydessä museokauppa idyllisessä Falanderin kellarissa. Museo on avoinna elokuun loppuun saakka ti-su klo 10-17 ja sinne on tänä kesänä ilmainen sisäänpääsy.