Markus Kutvonen STTK-Opiskelijoiden puheenjohtajaksi - Työllisyystoimissa muistettava nuoret

STTK-Opiskelijoiden uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Markus Kutvonen.

20-vuotias Markus opiskelee Metropolia ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi ja hän on Tehyn opiskelijajäsen.

STTK-Opiskelijoiden varapuheenjohtajaksi valittiin 38-vuotias Tapio Mattila, joka opiskelee röntgenhoitajaksi Turun ammattikorkeakoulussa ja on Tehyn opiskelijajäsen.

Uusien toimijoiden kausi alkaa vuoden 2021 alussa. Valinnat tehtiin tänään Helsingissä järjestetyssä STTK-Opiskelijoiden kokouksessa.

Työllisyystoimissa muistettava nuoret

Koronapandemian aiheuttama työttömyys on vaikuttanut erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin, etenkin alle 30-vuotiaisiin naisiin. Tilastokeskuksen mukaan elokuussa 2020 koko maassa 25-34-vuotiaiden työttömien määrä oli 46 000, joka on noin 17,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tutkimukset osoittavat, että nuorena ja työuran alkuvaiheissa koetut työttömyysjaksot lisäävät myöhempää työttömyysriskiä ja negatiivista kehitystä ansiotuloihin pitkällä aikavälillä. Siksi nuorten työllisyyspalveluihin ja työllistymisen edellytyksiin on panostettava.



- Erilaisia työvoimakoulutuksia on kehitettävä sekä nuorille tarkoitettuja matalan kynnyksen Ohjaamo-palveluita ja niiden rahoitusta vahvistettava. Eri toimialojen on myös tehtävä tiivistä yhteistyötä nuorten työllisyyspalveluiden parantamiseksi, STTK-Opiskelijoiden väistyvä puheenjohtaja Saana Simonen toteaa.

STTK:n elo-syyskuun vaihteessa tekemä selvitys osoittaa, että 32 prosenttia nuorista on huolissaan tai hyvin huolissaan koulutus- tai työurastaan. Huoli tulevaisuudesta saattaa heijastua uupumisena tai muina mielen hyvinvoinnin haasteina. 16 prosenttia vastaajista kertoi valmistumisensa viivästyneen tai tulevan viivästymään koronapandemian takia.



- Kenenkään opinnot eivät saa viivästyä koronan takia. On etsittävä vaihtoehtoisia keinoja suorittaa opintoja, sillä kukaan ei tiedä, kuinka kauan epäselvä tilanne jatkuu. Oppilaitoksissa on panostettava riittävään ohjaukseen sekä ura- ja rekrytointipalveluihin, jotta työelämään kiinnittyminen valmistumisen jälkeen olisi mahdollisimman mutkatonta, STTK-Opiskelijoiden tuleva puheenjohtaja Markus Kutvonen painottaa.

Nuorten työttömyys on katkaistava mahdollisimman nopeasti ja löydettävä monipuolisia keinoja nuorten työllistymiseksi.

- Myös Suomen talouden, ikääntyvän väestön ja huoltosuhteen vajeen kannalta nuorten työmarkkinoille pääsy, jaksaminen ja hyvinvointi työelämässä on ehdottoman tärkeää.