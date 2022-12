Marraskuun sijoituskatsaus: Suomalaiset sijoittivat Yhdysvaltoihin, Uniperin tankkaus jatkui

Danske Bankin suomalaiset asiakkaat sijoittivat marraskuussa etenkin Yhdysvaltoihin. Tämä näkyi erityisesti rahastoissa. Nettomerkityin rahasto oli Yhdysvaltoihin sijoittava indeksirahasto Danske Invest USA Indeksi K. Tiedot käyvät ilmi Danske Bankin marraskuun sijoituskatsauksesta.

Toiseksi nettomerkityin rahasto Danske Invest Medilife K, jonka omistuksista yli 95 prosenttia on Yhdysvalloissa. Kolmanneksi suosituin oli Helsingin pörssin suuryrityksiin sijoittava Seligsonin OMX Helsinki 25 ETF.

Danske Bank julkaisi viime viikolla päivitetyn sijoitusnäkemyksen. Pankki jatkaa ylipainotusta yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, alipainotusta eurooppalaisiin sekä neutraalia painotusta kehittyviin markkinoihin ja Japaniin.

”Tuoreessa sijoitusnäkemyksessämme suosittelemme yhä varovaista suhtautumista osakemarkkinoihin. Toimialoissa ylipainotamme defensiivisiä aloja eli terveydenhuoltoa, yhteiskuntapalveluita ja päivittäistavarasektoria. Nämä tarjoavat salkkuun jonkin verran vakautta epävarmoina aikoina”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

”Osakemarkkinoilla huolta aiheuttavat lähestyvä taantuma ja se, että tulosodotuksissa on vielä paljon heikentymisen varaa. Danske Bankin sijoitusnäkemyksen mukaan ensi vuoden tulosodotukset ovat noin 20 prosenttia liian korkeita. Jos kuitenkin haluaa lisätä osakesijoituksia, kannattaa keskittyä laatuosakkeisiin eli yrityksiin, joiden tulos on vankka, kassavirta vakaa, velkaisuus alhainen ja joiden liiketoimintamalli mahdollistaa selviytymisen taantumasta”, Kivipelto jatkaa.

Helsingissä kiinnosti Nokian Renkaat, Frankfurtissa Uniperin tenho ei taitu

Helsingin pörssissä netto-ostetuin osake oli Nokian Renkaat, joka kertoi lokakuun lopussa myyvänsä Venäjän toiminnot ja marraskuun alussa uuden tehtaan rakentamisesta Romaniaan. Nettomyydyin puolestaan oli finanssiyhtiö Sampo.

”Nokian Renkaat on perinteisesti ollut piensijoittajien suosiossa. On mahdollista, että piensijoittajiin vetoaa nyt kirkastuva näkymä Nokian Renkaiden tulevaisuuteen. Yhtiön osakekurssi on ollut historialliseen kurssiin verrattuna matala lähes koko vuoden ajan”, sanoo Kivipelto.

Tukholman pörssin netto-ostetuimpien kärkikolmikko meni marraskuussa kokonaan uusiksi lokakuuhun verrattuna. Netto-ostetuimmiksi nousivat tuulivoimayhtiö OX2 AB, pelitalo Embracer Group AB ja nuori teknologiayhtiö Wyld Networks.

Frankfurtin pörssissä netto-ostetuimmat osakkeet olivat autojätti Volkswagen AG, energiayhtiö Uniper SE sekä pankki- ja sijoitusyhtiö BNP Paribas SA.

”Uniperin kaltaisissa käänneyhtiöissä piensijoittajia usein houkuttelee ajatus pikavoitoista. Monen toimialan kohdalla toimintaympäristö on tänä talvena muuttunut paljon. Historiallisia kursseja katsovien kannattaa pitää mielessä usein sijoittajien kompastuskiviksi koituvat ajatusharhat, kuten ankkurointi menneeseen kehitykseen tai kurssitasoon sekä ylioptimismi”, sanoo Kivipelto.

Danske Bankin asiakkaiden netto-ostetuimmat rahastot ja ETF:t*

Danske Invest USA Indeksi K Danske Invest Medilife K Seligson & Co OMX Helsinki 25 ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF (DE) Danske Invest Allocation Basic 80 WA Danske Invest Tavoite 2030 K iShares Core MSCI World UCITS ETF (DE) Danske Invest USA Indeksi W K Danske Invest Euro High Yield K Danske Invest Index USA Restricted, osuuslaji EUR W

* Netto-ostetuimmat osuuslajit, asiakkaiden verkko- tai mobiilipankissa tekemät kaupat, ei sisällä kuukausittaisia rahastosäästösopimuksia, toimeksiantojen kpl-määrät

Danske Bankin asiakkaiden netto-ostetuimmat suomalaisosakkeet**

Nokian Renkaat Oyj Valmet Oyj Kesko Oyj B Qt Group Oyj Kempower Oyj Oma Säästöpankki Oyj Marimekko Oyj Kamux Oyj Duell Oyj iSpinnova Oyj

Danske Bankin asiakkaiden nettomyydyimmät suomalaisosakkeet**

Sampo Oyj A Nordea Bank Abp (FI) EUR Outokumpu Oyj Caverion Oyj Konecranes Oyj Neste Oyj Wärtsilä Oyj Taaleri Oyj Metso Outotec Oyj Orion Oyj B

Danske Bankin asiakkaiden netto-ostetuimmat yhdysvaltalaisosakkeet**

Tesla Inc (US) Alphabet Inc A Intel Corp. Meta Platforms A (US) Amazon.com Veru Inc Palantir Technologies Inc Realty Income Corp. Verizon Communications Inc. (US) Microsoft Corp.

Danske Bankin asiakkaiden nettomyydyimmät yhdysvaltalaisosakkeet**

NetFlix Inc Citigroup Inc. (US) Meta Materials Inc PFD A Wells Fargo Co. (US) Vertex Energy Inc Enterprise Products Partners, L.P. Stem Inc Enphase Energy Inc COMPASS PATHWAYS PLC (US) (ADR) Bank of America Corp.

Danske Bankin asiakkaiden netto-ostetuimmat ruotsalaisosakkeet**

OX2 AB (publ) Embracer Group AB B Wyld Networks AB Ericsson, Telefon AB LM B NIBE Industrier AB B Eltel AB Cibus Nordic Real Estate AB Hansa Biopharma AB Orron Energy AB Scandinavian Enviro Systems AB

Danske Bankin asiakkaiden nettomyydyimmät ruotsalaisosakkeet**

Investor AB B Sensys Gatso Group AB Evolution AB Handelsbanken AB A Synsam AB Oncopeptides AB Hexatronic Group AB Svenska Aerogel Holding AB Swedish Match AB Scandic Hotels Group AB

Danske Bankin asiakkaiden netto-ostetuimmat saksalaisosakkeet**

Volkswagen AG (Pref) Uniper SE BNP Paribas SA (DE) Allianz SE Vonovia SE Mercedes-Benz Group AG HeidelbergCement AG DIC Asset AG adidas AG Reg. Henkel AG & Co. KGaA (Ord)

Danske Bankin asiakkaiden nettomyydyimmät saksalaisosakkeet**

Aurubis AG Hapag-Lloyd AG Porsche Automobil Holding (Pref.) Bayer AG ABN AMRO Bank N.V. (DE) SAP SE (Ord) TUI AG (DE) Ryanair Holdings (DE) Nemetschek SE Eni SpA (DE)

** Asiakkaiden verkko- tai mobiilipankissa tekemät kaupat, euromääräinen järjestys