Martti Ahtisaari Instituutin Talousfoorumi – asiaa taloudesta ja yhteiskunnasta

Suomessa ja Euroopassa elämme haastavia vuosia niin taloudessa kuin koko yhteiskunnassa. Missä olemme onnistuneet? Mikä on taloudessamme ja yhteiskunnassamme sellaista hyvää, joka on tärkeää säilyttää? Missä voimme ja missä meidän tulisi kehittyä vielä paremmiksi? Muun muassa näihin kysymyksiin asiantuntijat antavat oman näkemyksensä.

Lämpimästi tervetuloa kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä yhteiskunnan ja talouden tilasta sekä osallistumaan keskusteluun!

Ohjelma:

14.15 tilaisuuden avaus, dekaani Janne Järvinen, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Pääpuheenvuorot:

Tytti Tuppurainen, eurooppa- ja omistajaohjausministeri

Aki Kangasharju, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos

Mikko Puhakka, professori, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Yleisökeskustelua

Päätössanat, johtaja Petri Ahokangas, Martti Ahtisaari Instituutti

Tilaisuuden juontaa Sauli Sohlo, Martti Ahtisaari Instituutti

Tilaisuus Martti Ahtisaari Instituutin verkkosivuilla.

Puhujien esittelyt:

Tytti Tuppurainen valittiin eduskuntaan Oulun vaalipiiristä ensimmäisen kerran vuonna 2011. Valiokuntatyötä hän teki kahdeksan vuotta maa- ja metsätalousvaliokunnassa sekä suuressa valiokunnassa, jonka varapuheenjohtaja hän oli 2015–2019. Eurooppa-politiikkaa, eurooppalaista yhteistyötä hän on edistänyt myös puolueensa EU-työryhmän puheenjohtajana ja Euroopan sosialidemokraattisen puolueen (PES) puheenjohtajistossa.

Aki Kangasharju on toiminut Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtajana vuodesta 2019. Kangasharju siirtyi ETLAan Nordeasta, jossa hän työskenteli tutkimusjohtajana ja pääekonomistina vuodesta 2012. Ennen Nordeaa hän toimi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajana, tutkimusjohtajana ja -professorina vuodesta 2001. Hän on dosentti Jyväskylän yliopistossa ja Oulun yliopiston sijoitusvaliokunnan jäsen.

Mikko Puhakka on kansantalouden professori Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänellä on tohtorin tutkinto Pennsylvanian yliopistosta (Philadelphia, PA). Hän on opettanut mm. Cornellin yliopistossa (Ithaca, NY) ja Kalifornian yliopistossa (Los Angeles, CA). Hän on ollut vierailevana tutkijana Suomen Pankissa. Hän on Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen. Puhakka oli Talouspolitiikan arviointineuvoston varapuheenjohtaja 2014–2019. Hän on tällä hetkellä riippumattoman Yritystukien tutkimusjaoston jäsen.