Maskipakko myös Pirkanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteeseen

Pirkanmaan ELY-keskus on linjannut, että maskipakko tulee myös ELY-keskuksen hankkimaan Pirkanmaan seudulliseen joukkoliikenteeseen 6.4.2021 alkaen. Tampereen kaupunkiseudun NYSSE-liikenteessä maskipakko on jo käytössä. Laajentamalla käytäntö nyt myös Pirkanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen seudulliseen joukkoliikenteeseen koronavirustartuntojen leviämistä maakunnassa pyritään estämään entistä tehokkaammin.

Pirkanmaan seutuliikenteen joukkoliikenneviranomainen edellyttää, että pääsiäisen jälkeen kaikki yli 12-vuotiaat seutuliikenteen matkustajat käyttävät kasvomaskia 6.4.2021 alkaen. Linjauksella täydennetään VR:n, Nyssen, muiden joukkoliikenneviranomaisten ja yksittäisten liikenteenharjoittajien jo aiemmin määräämiä maskipakkoja. Pakko ei koske niitä matkustajia, joilla on terveydellinen este maskin käyttämiselle.

Suurin osa Pirkanmaan yläkouluista ja 2. asteen koulujen oppilaista palaa pääsiäisen jälkeen lähiopetukseen tiistaina 6.4. tai keskiviikkona 7.4. Seutuliikenteen 6.4. voimaan tuleva maskipakko on näin luonteva jatke aiemmalle NYSSE-liikenteen käytännölle varsinkin, kun matkustusaika seutuliikenteessä usein on lähiliikennettä pidempi.



Suurin osa joukkoliikenteen asiakkaista käyttää jo nyt kasvomaskia matkan aikana. Maskin tai kasvosuojaimen käyttö voi alentaa koronaviruksen tartuntariskiä huomattavasti, jos mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti. Koronavirusepidemian vuoksi varotoimien noudattaminen on erittäin tärkeää. Joukkoliikenneviranomaiset toivovat, että laajamittaisella maskien käytöllä voidaan estää tartuntoja ja välttää mittavammat joukkoliikenteen rajoitustoimet.

Jokainen seutuliikenteen asiakas on vastuussa omien kasvomaskiensa hankkimisesta. Linja-autonkuljettajat voivat ohjeistaa matkustajia, mutta heidän tehtäviinsä ei kuulu maskien käytön valvonta. Linja-autoihin tullaan lisäämään maskien käyttöön liittyvää ohjeistusta. Maskittomuus ei ole peruste estää matkustajan matkaa tai poistaa matkustajaa autosta.