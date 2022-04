Maskisuosituksesta luovutaan Pirkanmaan seutuliikenteessä

Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä - Pirkkala -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on annettu perusteltu päätelmä 27.4.2022 10:53:44 EEST | Tiedote

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on antanut yhteysviranomaisena perustellun päätelmän Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä - Pirkkala -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Perustellussa päätelmässä esitetään yhteysviranomaisen käsitys hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Yhteysviranomainen katsoo, että ympäristövaikutusten arvioinnissa on tiettyjä puutteita ja epävarmuustekijöitä erityisesti luonnon monimuotoisuuden ja ilmastovaikutusten osalta, mutta kokonaisuudessaan vaikutusten arviointi on riittävä.