Massiivinen maanalainen energiavarasto Vaasan Vaskiluotoon

Ensi vuonna Vaasassa otetaan käyttöön lämpöenergian varastointiratkaisu, joka valmistuessaan on Suomen suurin. EPV Energian ja Vaasan Sähkön investointi Vaskiluodon voimalaitoksen alla olevaan luolastoon mahdollistaa yli 30 prosentin laskun kivihiilen käytössä sekä siirtymisen uusiutuvien ja hiilineutraalien energialähteiden käyttöön kaukolämmön tuotannossa.

Uusi ratkaisu valjastaa Vaskiluodon luolat lämpöenergiavarastokäyttöön. Kolmenkymmenen metrin syvyydessä sijaitseva, kahdesta luolasta muodostuva varasto on valmistuessaan suurin laatuaan Suomessa. Luolat olivat aikoinaan käytössä öljyvarastoina.

- Tavoitteena on, että pystymme hyödyntämään luolia ensi kesänä, kertoo Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Stefan Damlin.

- Varastot tuovat meille tehokkaan ja monipuolisen ratkaisun pyrkiessämme kokonaan eroon kivihiilestä. Ne tasaavat kaukolämmön tuotantohuippuja ja mahdollistavat pidemmällä tähtäimellä myös tuuli- ja aurinkoenergian käytön nykyistä joustavammin ja laajemmin sekä Vaasan alueella syntyvän hukkalämmön hyödyntämisen, Damlin jatkaa.

Luolien yhteistilavuus on 210 000 m3. Suurempaan luolaan on tarkoitus varastoida lämmitettyä vettä ja tarpeen mukaan siirtää lämpöenergiaa kaukolämpöverkkoon. Pienempi varastoluola toimii lämpövaraston veden paisuntasäiliönä. Lämpöenergiavaraston lataus- ja purkuteho on 100 megawattia. Varastoitava energiamäärä on 7 000–9 000 megawattituntia. Vertailun vuoksi, tämä on tuhat kertaa suurempi kuin tällä hetkellä Pohjoismaiden suurimman rakenteilla olevan sähköakun varastointikapasiteetti.

- Olemme jo jonkin aikaa tutkineet luolaston hyödyntämistä lämpövarastona. Nyt meillä on suunnitelma, kuinka voimme käyttää Vaskiluodon voimalaitosta ja sen yhteydessä olevaa luolastoa lämmöntuotannossa, toteaa EPV Energian lämpövoimaliiketoiminnan johtaja Mats Söderlund.

- Energian varastointi on tuotantoteknologia- ja polttoaineriippumaton ratkaisu, ja se sopii mainiosti nykyiseen lämmöntuotantojärjestelmäämme, jatkaa Söderlund.

Nykysuunnitelman mukaan lämpövarasto otetaan käyttöön juhannukseen 2020 mennessä.

Projektin kokonaiskustannusarvio on noin 5 miljoonaa euroa. Projekti on saanut työ- ja elinkeinoministeriön tukea.

Faktoja Vaskiluodon luolista: