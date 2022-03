Matias Järnefelt 9Lives Oy:n toimitusjohtajaksi

9Lives Oy:n eli 9Lives Groupin Suomen liiketoimintojen toimitusjohtajaksi on nimitetty Matias Järnefelt, 47. Hän aloittaa tehtävässään välittömästi.

9Lives Groupin tavoitteena on olla Pohjois-Euroopan johtava terveydenhuollon liikkuvien, hoitajakeskeisten lähipalvelujen tarjoaja. 9Lives Oy:n toiminta sisältää Suomen ambulanssi- ja ensihoitoliiketoiminnan, koronatestausliiketoiminnan sekä joulukuussa 2021 hankitun kotihoitoa ja henkilökohtaista apua tarjoavan Stella Kotipalvelut Oy:n toiminnan. Yritys työllistää Suomessa noin 2,400 henkilöä.

Matias Järnefelt on kokenut liikkeenjohtaja, joka on aiemmin toiminut mm. Hiltin Pohjois-Euroopan ja Iso-Britannian toimitusjohtajana, Hiltin Suomen toimitusjohtajana sekä useissa johtotehtävissä Nokialla.

”Matias on ihmis- ja arvokeskeinen johtaja, jolla on vahva kokemus sekä ihmisten johtamisesta että strategian selkeytyksestä ja toteuttamisesta”, 9Lives Groupin hallituksen puheenjohtaja Vesa Ekroos sanoo. ”Hänellä on entisistä tehtävistään näyttöä hyvän henkilöstökokemuksen luomisesta. Uskon, että Matiaksen johdolla otamme Suomessa aimo harppauksen matkalla kohti tavoitettamme – olla paras työpaikka hoitajille ja johtava liikkuvien hoitajakeskeisten palvelujen tuottaja.”

9Lives Oy:n väliaikaisena toimitusjohtajana on syyskuusta 2021 alkaen toiminut koko 9Lives-ryhmän toimitusjohtaja ja pääomistaja Markus Ulfstedt. Hän jatkaa edelleen 9Lives Groupin toimitusjohtajana ja vastaa koko ryhmän strategiasta ja kansainvälisestä liiketoiminnasta. Ryhmän kansainvälinen toiminta kasvaa merkittävästi, kun 9Livesin tanskalainen tytäryhtiö PreMed aloittaa ambulanssitoiminnan Pohjois-Jyllannissa huhtikuun alussa.

Tavoitteena paras työpaikka hoitoalan ammattilaisille

Järnefeltin houkutteli 9Livesiin yhtiön kasvuhakuinen visio ja strategia, 9Livesin henkilöstön tekemä arvokas ja ihmisläheinen työ sekä mielenkiintoinen kehitysvaihe, jossa yritys laajentaa toimintaansa voimakkaasti Suomessa ja kansainvälisesti.

”9Lives haluaa olla Suomen paras työpaikka hoitoalan ammattilaisille. Pyrimme tarjoamaan parhaat tekemisen edellytykset hoitajille, tukemaan heidän työssä viihtymistään ja kehittymistään sekä panostamaan yrityskulttuuriin. Tärkeä tehtävä työni alkuvaiheessa on viedä 9Livesin ja Stellan integraatio menestyksekkäästi maaliin niin, että sekä henkilöstö, asiakkaat että yhtiö hyötyvät yhteisestä tekemisestä”, Järnefelt sanoo.

”Yhtiö hakee pitkäjänteistä kasvua. Toimintaympäristö antaa tähän hyvät mahdollisuudet: ikääntyvä väestö, pyrkimys mahdollistaa asuminen ja hoito kotona entistä pidempään sekä hoitolaitosten keskittämisestä johtuvat pidemmät välimatkat potilaille. Samalla digitalisaatio ja uudet teknologiat tarjoavat merkittäviä innovaatiomahdollisuuksia hoitoalallekin”, Järnefelt toteaa ja jatkaa: ”Jotta onnistumme tässä, meidän pitää katsoa asioita samaan aikaan oman henkilöstömme, palvelujemme käyttäjäasiakkaiden ja palvelujemme maksaja-asiakkaiden näkökulmista.”