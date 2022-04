Matkailijoiden rakastamat tamperelaiset elämyskohteet löivät hynttyyt yhteen

Huhtikuussa käynnistyvässä yhteiskampanjassa vinkataan teatteriin tulijoille konserteista, Särkänniemeen saapuville museotarjonnasta ja museoon suuntaaville teatteriesityksistä. Kampanja startataan huomiota herättävällä valokuutiolla Helsingin rautatientorilla. Lisäksi näkyvyyttä on luvassa Helsingin rautatieaseman digipinnoilla, Sanoman kanavissa ja sosiaalisessa mediassa.

Kampanjan aikana kohteet tulevat hyödyntämään ensimmäistä kertaa ristiin toistensa bannerinäkyvyyttä. Samalla kun asiakas ohjataan suoraan lipunostoon, moninkertaistetaan näkyvyys kaikille yksittäiseen kampanjaan verrattuna.

- Tarvitsemme jatkuvasti uudenlaisia keinoja, joilla tavoitamme asiakkaan ja saamme hänet houkuteltua Tampereen seudulle. Kampanja on hyvä esimerkki, miten samalla alalla toimivat yritykset voivat hyödyntää toisensa asiakasprofiileja moninkertaistaakseen näkyvyytensä. Tämä on pilottiprojekti, josta myös muut yritykset hyötyvät Visit Tampereen sisältöjen kautta. Jatkamme yhteistyötä mielellämme myös muiden Tampereen seudun kumppanien kanssa. Jatkossa voimme soveltaa mallia esimerkiksi kansainvälisillä markkinoilla, kertoo Visit Tampereen kumppanuus- ja markkinointijohtaja Noora Heino. - On hienoa olla Tampereen Teatterin Anastasia-musikaalilla mukana yhteisessä kotimaankampanjassa Tampereen seudun vetovoimaisimpien kulttuuri- ja matkailukohteiden sekä Visit Tampereen kanssa. Asiakkaistamme noin kolmasosa tulee Helsingin suunnalta ja meillä kaikilla oli halu saada yhdessä aikaan isompaa näkyvyyttä pääkaupunkiseudulla kevään aikana. Kuuden kärkiyrityksen ja Visit Tampereen yhteisellä satsauksella tuomme esille Tampereen kesän ja alkusyksyn kulttuuritarjontaa. Uskon, että helsinkiläiset saavat kampanjasta paljon hyviä syitä lähteä reissuun Tampereelle, toteaa Karoliina Lehtonen, Tampereen Teatterin myynti- ja markkinointipäällikkö.

Tarjontaa Grammy-voittajasta Blind Channeliin ja valokuvatutkielmista apinoihin



Vapriikin Apinat – kädellisten tarina -näyttely on tuonut museokeskukseen apinoita, puoliapinoita, ihmisapinoita, makeja, korvamakeja, loreja ja kummittelijoita. Kesällä luvassa on hauskoja opastettuja kierroksia, muun muassa jännittävä Viidakon yö -kierros, jossa näyttelyyn tutustutaan taskulamppujen valossa.



Särkänniemen ilon kesää tähdittävät eturivin artistit. Kesän tapahtumissa yhdistyvät festarit, sekä huvipuistohuvit ja -herkut. Kiekon kotibileet tuo Särkänniemeen MM-jääkiekkohuumaa 27.5., jota seuraavana päivänä 28.5. lavalle astelevat Blind Channel ja Cyan Kicks. 12.8. Back to School -tapahtumassa viihdyttävät Antti Tuisku ja Mikael Gabriel. Elokuussa kahtena lauantaina Särkänniemi Soi! 19.8. Estradilla nähdään Vesala, Erika Vikman ja Stig. 26.8. lavalle puolestaan nousevat Haloo Helsinki! ja The Rasmus. Särkänniemen kesän päättää 24.9. näyttävästi JVG.



Taidekaupunki Mänttä-Vilppulassa sijaitsevassa Serlachius-museo Gustafissa irlantilainen valokuvataiteilija Trish Morrissey kertoo valokuvan keinoin hykerryttäviä ja puhuttelevia tarinoita näyttelyssään Autofiktiot – Kaksikymmentä vuotta kuvakerrontaa. Göstassa nähdään yhdysvaltalaisen Andy Freebergin valokuvatutkielmia ja brittitaiteilija Clare Woodsin voimakkaita, värikylläisiä maalauksia.



Kesäkuussa Serlachius-museo Göstan rantamaisemiin avataan upea Taidesauna, jossa kauniiseen järviluontoon yhdistyy arkkitehtuuri, taide ja design.



Tampere-talon kevät on täynnä monipuolisia konsertteja ja tapahtumia. Esimerkiksi keskiviikkona 18. toukokuuta Ison salin lavan valtaa Grammy-palkittu ja raspisesta lauluäänestään tuttu Macy Gray. Kesäkuun alussa taas on luvassa Eva Dahlgren -festivaali, jossa ruotsalainen laulajaikoni Eva Dahlgren esittää säihkyviä musiikkihelmiä Tampere Filharmonian kanssa keskiviikkona 1. kesäkuuta ja pop-klassikoitaan oman yhtyeensä kanssa torstaina 2. kesäkuuta. Lisäksi Tampere-talon odotetut kesänäyttelyt tarjoavat niin dokumentaarisen valokuvauksen kuin popkulttuurin ystäville runsaasti nähtävää ja koettavaa.



Tampereen Teatteri tuo ensimmäisenä Suomessa ensi-iltaan upean Anastasia-musikaalin. Suomen ensi-illat nähdään 2. ja 3. syyskuuta 2022. Musikaali pohjaa Romanovien suvun ja keisari Nikolai II:n perheen kohtaloon, ja siihen liitettyyn kiehtovaan mysteeriin. Taianomainen tarina kuljettaa Romanovien palatsista Venäjän vallankumouksen keskelle ja Pariisiin, missä nuori ja rohkea Anja etsii itseään ja menneisyyttään.



Tampereen Työväen Teatterin 120 juhlavuosi huipentuu kotimaiseen uutuusmusikaaliin Momentum 1900. Suurmusikaalin Pariisin maailmannäyttelystä tekijöinä ovat Heikki Salo, Sirkku Peltola ja Eeva Kontu. Huipputekijöiden taidonnäyte Momentum 1900 on matkalippu vuoden 1900 Pariisiin, jossa kadut ovat leveitä ja unelmat keveitä. Musikaali herättää henkiin tunnetut kansallistaiteilijat ja rooleissa nähdään muun muassa Martti Suosalo, Saska Pulkkinen, Emilia Keskivinkka, Petra Karjalainen ja Aimo Räsänen. Kantaesitys on 7.9. Suurella näyttämöllä. Tulossa on myös Broadway-hittimusikaali Come From Away, ensi-ilta 21.9. Kaikkiaan teatterissa nähdään syksyllä 10 uutta ensi-iltaa.

