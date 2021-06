Matkailuajoneuvojen Airbnb-palvelu lanseerataan Suomeen

Camptoo on matkailuajoneuvojen omistajat ja vuokraajat yhdistävä jakamistalouden alusta, missä matkailuajoneuvon omistaja vuokraa ajoneuvoaan ja saa lisätuloa silloin, kun ajoneuvo ei ole omassa käytössä.

Camptoo on perustettu Hollannissa vuonna 2014. Yrityksen omistus jakautuu hollantilaisten perustajien (3), Camptoon työntekijöiden sekä joukkorahoitukseen osallistuneiden yksityishenkilöiden kesken. Camptoolla on yli 3500 vuokrattavaa ajoneuvoa Euroopassa ja 400 Australiassa, lisää ajoneuvoja listautuu mukaan koko ajan. Jakelualustan kautta on tähän mennessä varattu yli 300 000 yötä. Camptoo tulee Suomen markkinoille kesällä 2021.

www.camptoo.fi