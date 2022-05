Matkailualan toimijat kokoontuvat pohtimaan alan kehittämis- ja koulutustarpeita

Mistä osaavaa työvoimaa Kainuun matkailuun - kaipaisiko henkilöstö osaamisen päivittämistä? Vuokatissa tiistaina 17.5. klo 13-16 tunnistetaan Kainuun matkailutoimialan haasteet rekrytoinnissa, kehityksessä ja koulutuksessa sekä pureudutaan ratkaisuihin.

“Matkailualan toimintaympäristö muuttuu ja kehittyy kaiken aikaa. Tilaisuudessa käydään vuoropuhelua, kuinka voimme kehittää ELY-keskuksen ja TE-toimiston palveluita ja koulutuksia vastaamaan kainuulaisten yritysten kehittämisen tarpeita”, kertoo Anja Pääkkönen Kainuun ELY-keskuksesta.

Mukaan on ilmoittautunut 50 matkailualan yritysten, ELY-keskuksen, TE-toimiston ja Kainuun kuntien, oppilaitosten ja kehittämishankkeiden toimijoita. Ohjelmassa on muun muassa TEM:n ja Business Finlandin ajankohtaiskatsaus matkailutoimialaan sekä yhteistä keskustelua ja ideointia.

Tunnetaanko Kainuussa julkiset koulutus - ja rek r ytointipalvelut ?

Suomessa on kova kilpailu matkailualan työntekijöistä ja on tärkeää turvata työntekijöiden saatavuus myös Kainuussa. Yrittäjän kannattaa olla yhteydessä jo hyvissä ajoin ja ennakoiden TE-toimistoon. Esimerkiksi RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos ei ammattitaitoisia työntekijöitä löydy eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina. Jos taas työntekijöiden osaaminen kaipaa kehittämistä, voidaan yrityksen tarpeisiin räätälöidä TäsmäKoulutusta. Koulutukset suunnitellaan ja rahoitetaan yhteistyössä TE-toimiston ja yrityksen kanssa.

Yrityksen työnantajamielikuva korostuu nykyajan rekrytoinnissa



“TE-toimistojen IMAGO on maksuton valmennuspalvelu yrityksille, jotka haluavat kehittää työnantajakuvaansa, rekrytointiosaamistaan ja monimuotoisuutta tukevia johtamistaitoja. Syksyn IMAGO-valmennukset ovat nyt haussa”, vinkkaa Kaisamarja Vihanta Kainuun TE-toimistosta.

Uutta vuorovaikutteista maksutonta rekrytointikanavaa, TE-liveä, kannattaa myös hyödyntää rekrytoinnin apuna. TE-live lähetyksessä yrittäjä ja tulevat työkaverit voivat kertoa tarkemmin tehtävästä ja työkulttuurista sekä vastata samalla hakijoiden kysymyksiin, millaista osaajaa tarvitaan.

Kainuussa toimii useita matkailualan kehittämishankkeita

Kainuun ammattiopistolla ja Kajaanin ammattikorkeakoululla on useita erilaisia matkailualan kehittämishankkeita käynnissä. Yritysten kannattaa olla aktiivisia ja mennä mukaan, jotta hankkeista saa parhaan hyödyn. Tarjolla on muun muassa ilmaisia ja ajankohtaisia koulutuksia esimerkiksi vastuullisen matkailun yritystoiminnasta sekä digi- ja verkkotaitojen kehittämisestä.

Mediakutsu

Kainuun matkailutoimialan rekry-, kehitys- ja osaamisen tilaisuus on avoin medialle. Tilaisuus järjestetään 17.5.2022 klo 13-16 Break Sokos Hotel Vuokatissa. Pyydämme ilmoittautumaan etukäteen 16.5. klo 16 mennessä oheisen linkin kautta: https://link.webropol.com/s/MatkailuKainuu