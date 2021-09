Matkus nostaa 10-vuotisjuhlinnassaan esiin mielen hyvinvoinnin - yhteistyökumppanina CupOfTherapy

Jaa

Vaikeatkin asiat kannattaa nostaa esille – maailmassa on aina enemmän lohtua, rohkaisua ja huumoria. CupOfTherapy ja Matkus käynnistävät mielenterveysteemaan liittyvän yhteistyön kauppakeskuksen 10-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Pohjois-Savo ja Kuopio ovat huolestuttavasti Suomen korkeimpien mielenterveysindeksien kärkipaikalla vakavien mielenterveysongelmien osalta.

– Mielen hyvinvointi ja jaksaminen koskettavat meitä kaikkia, ja alueellamme on menossa tähän liittyen mittavia hankkeita. Matkus haluaa vastuullisena yhteisöllisenä toimijana nostaa tätä tärkeää aihetta esiin erityisesti tulevana 10-vuotisjuhlavuotena, kertoo kauppakeskusjohtaja Minna Karppinen.

Vuoden 2022 teeman yhdeksi yhteistyötahoksi on valittu CupOfTherapy. CupOfTherapy -maailman ovat luoneet psykoterapeutit Antti Ervasti ja Elina Rehmonen yhdessä palkitun ja maailmallakin tunnustetun kuvittaja ja graafikko Matti Pikkujämsän kanssa. Kansainväliseen menestykseen noussut ja sosiaalisessa mediassa suuren suosion saavuttanut CupOfTherapy avaa helposti lähestyttävien eläinhahmojen kautta kaikille tärkeitä mielenterveyttä tukevia hyvinvoinnin teemoja sekä elämän isoja ja pieniä solmukohtia.

– Meitä yhdistää halu tehdä mielen hyvinvointi näkyväksi, vaikuttaa ja tehdä yhteisöllisiä tekoja, toteaa Rehmonen. – Olemme miettineet keinoja, joilla voisimme jalkautua vahvemmin paikallisiin yhteisöihin, ja myös tätä tavoitetta yhteistyö Matkuksen kanssa tukee osuvasti, Ervasti kertoo.

Yhteistyöhön kuuluu mm. tilaisuuksia ja asiantuntijasisältöjä sekä aiheen esiin nostamista kuvituksilla ja tuotteilla. – Herättelevät ja koskettavat CupOfTherapy-kuvakokonaisuudet näkyvät ensi vuonna monin eri tavoin esimerkiksi meidän somessa, kauppakeskuksessa, tapahtumissa ja kohtaamisissa. Hurmaavat eläinhahmot oivalluksineen löytävät varmasti useita paikkoja juhlavuoden tekojen sanoittajana ja kuvittajana, Karppinen sanoo.

Yhdistykset ja yhteisöt mukaan toimintaan

Matkuksen juhlavuoden 2022 toteutukseen etsitään nyt lisää yhteistyökumppaneita.

– Olemme käyneet keskusteluja jo useiden paikallisten tahojen kanssa. Sitoudumme tarjoamaan kanavamme, tilamme, tapahtumamme ja apumme eri yhteisöjen ja yhdistysten toiminnalle, jotta käytännön tukea, matalan kynnyksen apukeinoja ja yleistä tietämystä voidaan lisätä, Karppinen lupaa.

Lisäksi Matkus tulee valjastamaan tuhannet päivittäiset kohtaamiset välittämiseen ja arjen ilon tuottamiseen. – Me olemme ja haluamme olla entistä vahvemmin kohtaamispaikka, jonne jokainen on tervetullut. Haluamme luoda iloa ja merkityksellisyyttä arkeen, ja ottaa myös rohkeasti kantaa tärkeiden asioiden puolesta, Karppinen kertoo. Ingka Groupin toimijoilla eli sekä IKEAssa että Ingkan kauppakeskuksissa on vahvat yhteisölliset ja vastuulliset arvot, jotka ohjaavat päivittäistä toimintaa. – Arvopohjamme mahdollistaa, että olemme poikkeuksellinen toimija kaupallisessa kentässä, Karppinen toteaa.

Lempeästi irti mielenterveyden tabuista

– Yhdessä voimme sanoittaa tunteita, herätellä ja synnyttää keskustelua sekä nostaa esiin asiantuntijuutta mielen hyvinvointiin liittyen, Ervasti toteaa. – Haluamme myös tuoda lämpöä ja armollisuutta arjen kohtaamisiin sekä nostaa esiin samaistuttavia tarinoita – huumoria unohtamatta, kuvittaja Pikkujämsä täydentää. Parivaljakolla on runsaasti kokemusta mielenterveysteeman käsittelystä esimerkiksi Aasiassa. – Siellä korostuu juuri tunteiden tekeminen näkyväksi ja sanoitetuksi – tätä puhumattomuuden stigmaa ja mielenterveyteen liittyviä tabuja haluamme rikkoa myös Suomessa, Ervasti ja Pikkujämsä toteavat.

– Yhteinen tavoitteemme on saada hyvän pyörä pyörimään – lisätä yhteisöllistä välittämistä, rohkeutta puuttua, kannustaa toinen toistemme tukemiseen ja avun hakemiseen. Lisäksi haluamme tuottaa hyvää mieltä, auttaa löytämään omia ja toistemme vahvuuksia ja myös huomaamaan kaikki olemassa oleva hyvä, Karppinen ja Rehmonen toteavat.

CupOfTherapyn maailmaan pääsee tutustumaan Matkuksessa lauantaina 4.9., kun Antti Ervastin ja Matti Pikkujämsän yksinäisyyttä käsittelevä teos Yksi näistä hetkistä ennakkojulkaistaan Matkuksen Suomalaisessa Kirjakaupassa. Kirja tekee näkyväksi ilmiötä, joka helposti jää huomaamatta ja herättelee miettimään, miten meistä jokainen voisi vähentää yksinäisyyteen usein liitettävää häpeän leimaa. Tekijät ovat klo 11–15 yleisön tavattavissa ja kirjan ostaneille on luvassa henkilökohtaiset signeeraukset ja voimaeläimet. CupOfTherapy-kirjojen kustannusoikeudet on myyty yli 20 maahan.



