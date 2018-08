Mauri Kotamäestä Keskuskauppakamarin johtava ekonomisti

Valtiotieteiden tohtori Mauri Kotamäki on nimitetty Keskuskauppakamarin johtavaksi ekonomistiksi. Kotamäki aloittaa uudessa tehtävässään 13.8.2018.

Kotamäki siirtyy tehtävään Työeläkevakuuttajat Tela ry:sta, jossa hän toimii ekonomistina. Aiemmin Kotamäki on toiminut muun muassa erityisasiantuntijana valtiovarainministeriön budjettiosaston rakenneyksikössä, ekonomistina Suomen Pankissa sekä tutkijana Palkansaajien tutkimuslaitoksessa.

Kotamäki jatkaa myös tehtävässään sosiaali- ja terveysministeriön nimittämänä selvityshenkilönä ansiosidonnaisen työttömyysturvan kehittämismahdollisuuksista.

Kotamäki on tutkinut erityisesti työnteon kannustimia. Kotamäen väitöskirja Essays on Social Insurance and Taxation – Why Incentives and Institutions Matter käsittelee verotusta ja suomalaista sosiaaliturvajärjestelmää rahoituksen ja etuisuuksien näkökulmasta.

”Avoin ja reilu markkinaympäristö on toimivan yhteiskunnan edellytys. Olen innostunut mahdollisuudesta päästä edistämään näitä arvoja sosiaalisesti kestävällä tavalla Keskuskauppakamarissa”, Kotamäki sanoo.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan Kotamäen asiantuntemus ja Kauppakamarien näkemykset Suomen uudistustarpeista kohtaavat erinomaisella tavalla.

“Suomen hyvinvoinnin tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa, että saamme nostettua työllisyysasteemme pohjoismaiselle tasolle, noin 80 prosenttiin. Sen saavuttamiseksi on työmarkkinoiden liiallisen sääntelyn purkamisen lisäksi saatava nimenomaan työnteon kannustimet kohdalleen. Se vaatii verotuksen ja sosiaaliturvan uudistamista työllisyyden kasvattamisen ehdolla”, Romakkaniemi painottaa.