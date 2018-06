Maurinkoti avautui - oman näköinen elämä on tärkeää vaikeasti vammaisellekin henkilölle

Rinnekoti avasi uuden moni- ja vaikeavammaisten henkilöiden asumisyksikön Maurinkodin Alppikadulle, Rinnekodin alkujuurille. Maurinkodin 20 asiakasta pääsivät muuttamaan viime viikolla uuteen kotiinsa. Maurinkodissa eletään asiakkaiden näköistä elämää jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Yksikkö työllistää reilu parikymmentä sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. Maurinkodin palveluesimies Taru Åkerfelt kertoo muuton jälkeisistä tunnelmista.

”Tämä on koti erilaisille kehitysvammaisille henkilöille”

- Maurinkodin tilat mahdollistavat sen, että asiakkaille voidaan luoda aidosti heidän näköistään, yksilöllistä elämää. Tämä on koti, toteaa Åkerfelt. Maurinkodin asiakkaat ovat hyvin erilaisia ja -ikäisiä: nuorin on 19, vanhin 73-vuotias. Heillä on myös hyvin yksilöllisiä tarpeita, joiden mukaan he saavat apua ja tukea.

- Panostamme siihen, että jokaisen ääni saadaan kuuluville ja jokaisella on sellainen koti, joka on hänen näköisensä, Åkerfelt kuvailee.



Aktiivista arkea



Alppikadun sijainti tarjoaa lukuisia virikkeitä asiakkaille. Asiakkaiden kanssa voidaan ulkoilla kauniilla pihalla, Töölönlahden rannalla ja lähistön puistoissa. Lisäksi Maurinkodin sisätiloihin on tulossa mielekästä tekemistä, mm. aistihuone.

- Pari asiakastamme rakastaa bongata junia, ja junaratakin on ihan vieressä. Tämä on heille todella hieno asia, toteaa Åkerfelt.

Åkerfelt luonnehtii, että Maurinkodin työntekijät ovat asiakkaille pikemminkin rinnalla kulkijoita kuin hoivaajia.

- Me autamme asiakkaita siinä, missä he tarvitsevat apua. Heillä on kokonaisvaltainen elämä, jossa avuntarve on vain yksi osa.



Muuttovalmennuksesta apua onnistuneeseen muuttoon



Åkerfelt kertoo, että asiakkaiden muutto Maurinkotiin on sujunut hyvin ja he ovat vaikuttaneet tyytyväisiltä. Muuttoon valmistauduttiin muuttovalmennuksella, johon kuului mm. asukaskokouksia, joissa muuttoa käytiin läpi. Muutosta kerrottiin myös puhetta tukevin ja korvaavin menetelmin niille asiakkaille, joille siitä oli hyötyä.



Paluu Rinnekodin juurille



Åkerfelt arvostaa Rinnekodin historiaa ja kokee olevansa etuoikeutettu saadessaan työskennellä Alppikadulla.

- Minusta on hienoa avata uusi yksikkö tänne, mistä Rinnekoti on saanut alkunsa – ja että tänne muuttavat nimenomaan ne ihmiset, jotka kaipaavat eniten apua ja tukea. Tässä ollaan mielestäni aika lailla asian ytimessä, Åkerfelt iloitsee.



Teksti ja kuvat: Mari Tiainen