MAX monikäyttöveneiden mallisto laajenee – uudet mallit esitellään Helsingin Uivassa venenäyttelyssä

MAX monikäyttöveneiden valikoima kasvaa 7,8- ja 9,8-metrisillä veneillä

Entistä laajempi valikoima vahvistaa MAX-tuotesarjan asemaa markkinoiden merikelpoisimpana monikäyttöveneenä

Veneiden tilauskanta ulottuu jo pitkälle vuoteen 2023, joten tuotantoa kasvatetaan

Uivassa venenäyttelyssä MAX veneet ja taiteilija Johanna Gullichsen julkistavat design-yhteistyönsä veneiden teippauksissa

MAX monikäyttöveneet ovat Suomessa suunniteltuja ja rakennettuja yhteys-, kuljetus- ja vapaa-ajan veneitä. Ne perustuvat suomalaiseen laivanrakennuksesta periytyvään alumiini- ja suunnitteluosaamiseen sekä kokeneiden veneilijöiden tietotaitoon. Alumiiniponttooneista valmistettu katamaraanirunko mahdollistaa vakaan ja nopean kulun myös aallokossa. Veneiden kantavuus on mallista riippuen 1680–3000 kiloa.

MAX monikäyttöveneet valmistaa raumalainen konepajayritys Alpo Pro Boats Oy. Yritys on pitkään toiminut Rauman telakan alihankkijana. Valmistus alkoi vuonna 2011. Venemallien kehittämiseen osallistuu lisäksi nykyinen omistaja, toimitusjohtaja Tomi Arvo, kokenut purjehtija ja moottoriveneilijä Marius Saikku sekä tiimi venesuunnittelun ammattilaisia.

– MAX veneiden perusajatus kiteytyy valmistavan yrityksen ja veneiden nimissä. Alpo on lyhenne sanasta alumiiniponttooni, ja MAX kuvaa maksimaalista merikelpoisuutta yhteysvenetehtävissä. Katamaraanirunko antaa ylivoimaisen vakauden, käyttömukavuuden ja turvallisuuden sekä ylivoimaisen kantavuuden verrattuna v-pohjaisiin alumiiniveneisiin. Alumiiniponttoonit ja keskiosa ovat täysin vesitiiviitä, joten pilssipumppuja ei tarvita eikä ponttooneihin kerry kondenssivettä, Marius Saikku kertoo.

– MAX monikäyttöveneitä käytetään monenlaisten ja vaativienkin lastien kuljettamiseen – piknik-seurueista työkoneisiin tai rakennustarvikkeisiin. Veneiden kansi on samalla tasolla kuin modernit ponttoonilaiturit, joten matkustajien ei tarvitse nousta tai laskeutua veneeseen. Leveä keularamppi ja molemmilla sivuilla olevat kulkuportit helpottavat lastaamista ja purkamista. Koko kansitila on samassa tasossa, joten veneessä liikkuminen on turvallista, Saikku toteaa.

Alpo Pro Boats ja MAX veneet julkistavat Helsingin Uivassa venenäyttelyssä design-yhteistyönsä taiteilija Johanna Gullichsenin kanssa. Gullichsenin Doris-kuosia on sovellettu 7,8-metriseen monikäyttöveneeseen. Tapahtumassa esitellään myös uusin malli, 9,8-metrinen monikäyttövene, jonka erikoisvarusteltu ensimmäinen kappale toimitetaan jääkiekkoilija Lauri Korpikoskelle.

– Luotan näiden veneiden ominaisuuksiin ja suorituskykyyn – tämä on minulle jo kolmas MAX vene. Nälkä kasvaa syödessä, sillä jokainen on ollut edellistä suurempi, Lauri Korpikoski sanoo.

MAX Veneet on Alpo Pro Boats Oy:n tavaramerkki.