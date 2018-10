MedEngine ja DRA Consulting yhteistyöhön Market Access -palveluissa: tutkimustietoa ja strategista osaamista liiketoiminnan moottoriksi

DRA Consulting Oy

DRA Consulting Oy (www.dra.fi) on n. 300 lääkeyrityksen arvostettu strateginen kumppani Euroopassa. DRA:n vahvuuksia ovat luja asiantuntemus, luotettavuus, ratkaisukeskeisyys ja innovatiivisuus. DRA on lääkealan tiennäyttäjä, joka ymmärtää lääkkeen koko elinkaaren. Yrityksen missiona on viedä asiakas nopeinta reittiä päämäärään. DRA:n vahva Market Access ‑osaaminen auttaa terveydenhuollon toimijoita tuomaan lääkehoitoja potilaiden saataville kaikissa Pohjoismaissa.

Liikevaihto 2017: 7 milj. €

Henkilöstö: 80 asiantuntijaa

MedEngine Oy

MedEngine Oy (www.medengine.fi) on korkeatasoisiin lääketeollisuuden asiantuntijapalveluihin erikoistunut yritys, jonka osaaminen perustuu työntekijöiden vahvaan akateemiseen taustaan sekä lääketeollisuudesta ja terveyssektorilta hankittuun monipuoliseen kokemukseen. MedEngine Oy:n erikoisalaa ovat rekisteritutkimukset (ns. real-world evidence), Medical Affairs - ja markkinointipalvelut sekä liiketoimintastrategiat. Yrityksen asiakkaat ovat maailman johtavia lääke- ja terveysteknologiayrityksiä sekä innovatiivisia terveysalan startup-yrityksiä.

Liikevaihto 2017: 1,6 milj. €

Henkilöstö: 20 asiantuntijaa