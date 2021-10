Media-alan freelancer Reetta: ”Kun haluan lomailla, mun täytyy olla työtön.”

Perttu Pölösen juontaman Avoin työlle -podcastin ensimmäisessä jaksossa tavataan kolmekymppinen media-alan freelancer ja Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsen Reetta Somppi. Sanavalmis, työhönsä intohimoisesti suhtautuva Reetta ja futuristi-tietokirjailija Perttu lähtevät purkamaan työelämän jämähtäneitä asetelmia.

Miksi freelancer tarvitsee rahalliset säästöt voidakseen pitää lomaa työstään? Miksi yhteiskuntakelpoisuus määritellään niin, että vakituista palkkatyötä tekevä saavuttaa sen mittarit muita helpommin?

Reetta avaa haastattelussa itsensä työllistäjän kiperää asemaa samaistuttavan esimerkin kautta.

”Mun kuukausipalkka voi olla 400 euroa tai 4000 euroa. En voi tietää, miten paljon mulla on töitä ja miten paljon niitä jaksan tehdä. Esimerkiksi pankkilainaa hakiessa vakaat vuosituloni eivät riitä, kun tulot vaihtelevat vuoden sisällä hirveästi.”

Työttömyyden pelon murtaminen tärkeää

Koronakriisi nosti luovien alojen ammattilaisten hankalan aseman laajempaan tietoisuuteen.

Kotimaisissa elokuva-, tv- ja mainostuotannoissa kamera-assistenttina työskentelevä Reetta kertoo olevansa unelma-ammatissaan. Toisaalta hän tiedostaa työmuotonsa riskit: mistä toimeentulo järjestyisi, jos vaikkapa loukkaantuminen pakottaisi lopettamaan työt kuukausiksi?

”Me yrittäjät ja freelancerit olemme tottuneet joustamaan, mutta yhteiskunta meidän ympärillämme ei jousta samalla tavalla.”

Tulevaisuudessa luultavasti yhä useampi työskentelee perinteisen, yhdelle työnantajalle tehtävän palkkatyön ulkopuolella. Millaisia muutoksia työelämään tarvittaisiin, jotta yrittäminen ja freelancerius ei näyttäytyisi niin kolkkona?

Reetan ja Pertun mukaan olennaista on työttömyyden stigman vähentäminen. Jos hetkellinen työttömyys ei näyttäytyisi niin pelottavana, ihmiset uskaltaisivat ottaa vapaammin vastaan lyhytaikaistakin työtä ja edetä kohti ammatillisia unelmiaan.

Luvassa venla.sossu, Leevi Lehtonen ja koodaava maanviljelijä

YTK:n ja YTK-Yhdistyksen Avoin työlle -podcastin jaksot ilmestyvät viikon välein. Mukana työn ja työttömyyden tulevaisuudesta keskustelemassa ovat sosiaalityöntekijä ja somepersoona Venla Abney, koodaava maanviljelijä Heikki Huhtanen, ihmisoikeuskouluttaja ja transmies Dakota Robin, ex-esportsammattilainen Lauri Happonen, kuvataide- ja tulevaisuuskasvattaja Ilpo Rybatzki, yrittäjä Linda Peltomaa sekä Talent Suomi -tähti, tiktokkaaja Leevi Lehtonen.

”Keskustelut podcast-vieraiden erilaisista poluista ja näkökulmista avaavat ääntä tulevaisuuden työn moninaisuudelle ja samalla arkipäiväistämme puhetta työstä sekä työttömyydestä. Käsittelemme siis myös työelämän kääntöpuolia – vaikeita tilanteita ja tunteita, esimerkiksi syrjintää ja ennakkoluuloja – ja pyrimme löytämään haasteisiinkin optimistisen lähestymistavan. Rohkaisua ja toiveikkuutta tulevaan tarvitaan juuri nyt”, Perttu Pölönen kertoo.





Voit kuunnella jakson täältä:

Avoin työlle – eli mitä?

Avoin työlle –podcast on ääni uuden ajan työlle. Perttu Pölösen ja eri alojen, uudenlaisia töitä tekevien vieraiden kanssa Yleinen työttömyyskassa YTK ja YTK-Yhdistys nostavat esiin uusia ajatuksia työstä ja työttömyydestä, modernista työelämästä ja työnteon tavoista sekä tulevaisuuden taidoista. Podcast on kuunneltavissa 6.10. alkaen Spotifyssa ja Apple Podcastissa. Podcastin on tuottanut Mellakka Management.