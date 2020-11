MEDIAKUTSU 20.11.2020: Li Andersson: #mimmitkoodaa on jo Suomen kansainvälinen valttikortti – perjantai kokoaa yhteen jopa 2000 naista

#mimmitkoodaa-ohjelma yhdistää perjantaina kerralla ennätysmäärän naisia. Jo alkuviikosta mukaan oli ilmoittautunut yli 1800 koodaamisesta ja uusista uramahdollisuuksista kiinnostunutta ”mimmiä”. ”Tämä on aivan pökerryttävän huima suosio”, kiittää #mimmitkoodaa vetäjä Milja Köpsi. Ohjelman kansallinen merkitys on jo nyt suuri. Perjantain pääpuhuja, opetusministeri Li Andersson pitää #mimmitkoodaa-ohjelmaa yhtenä Suomen kansainvälisenä valttikorttina ja maakuvan positiivisena luojana.

Media on lämpimästi tervetullut seuraamaan #mimmitkoodaa-ohjelman ”This Is Not A Webinar” -tilaisuutta perjantaina 20.11.2020 klo 9-17 verkossa. Tilaisuuden pääpuhuja on opetusministeri Li Andersson, joka käsittelee #mimmitkoodaa-ohjelman roolia myös Suomen kansainvälisestä näkökulmasta klo 11.

Yli 30 huippupuhujan joukossa ovat lisäksi mm. CGI:n johtaja Pauliina Nikko-Takkala (klo 15.35 lava 1), F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen (klo 13.45 lava 1), Abloyn Vice President Minna Sallinen (klo 11.35 lava 1) ja Helsingin yliopiston professori Teemu Roos (klo 11.35 lava 2). Puhujien taustaorganisaatiot edustavat muutenkin suomalaisen teknologian ja IT-alan huippua, kuten mm. Digia, Fraktio, Futurice, Geniem, Hanken, LUT-yliopisto, Siili, Vaisala, Vincit ja VTT.

”This Is Not A Webinar” on huippuluokan virtuaalinen tapahtuma, jonka kaikki puheenvuorot striimataan. Ohjelmistoalan kiinnostavinta osaamista edustavien puheenvuorojen lisäksi osallistujilla on mahdollisuus verkostoitua erilaisissa keskustelutilaisuuksissa sekä näytteilleasettajien virtuaalisissa tiloissa.

Tilaisuus ei olisi mahdollinen ilman yritysten merkittävää panostusta mimmien koulutukseen, tukeen ja mm. Junior Trainee paikkojen tarjoamiseen. Mukana rakentamassa mimmeille uusia urapolkuja ja tasa-arvoisempaa IT-alaa ovat Microsoft, Siili, Vincit, Accenture, Laurea AMK, FITech, LUT-yliopisto, IBM, Geniem ja CGI. Kiitos kuuluu myös teknisestä toteutuksesta vastaavalle Brellalle.

“Ohjelmisto-osaajista on yhä valtava pula, eikä vain softayhtiöissä vaan kaikilla aloilla. Naisten osuus tekijöistä on pieni, ja ongelma on tiedostettu. Edelläkävijät ovat jo korjaamassa tilannetta #mimmitkoodaa-ohjelman kumppaneina”, toteaa ohjelmaa johtavan Ohjelmisto- ja e-business ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Mistä kyse? #mimmitkoodaa on kovaa valuuttaa

#mimmitkoodaa-ohjelma on noussut runsaassa kahdessa vuodessa yhdeksi Suomen digitalisoitumisen myönteisimmistä onnistumisista. Jo yli 6000 naista on lähtenyt mukaan ja kansainvälinen huomio on lisääntynyt koko ajan.

”Olemme vilpittömän kiitollisia ja onnellisia, että mimmit itse ja koko ohjelman mahdollistavat yritykset ovat lähteneet näin uskomattoman laajasti ja intensiivisesti mukaan. Vuosi sitten saatu EU:n tasa-arvopalkinto ja ihan tuore benchmark-asemamme EU:n Erasmus-ohjelmassa ovat aika mykistäviä osoituksia siitä, että jotain on todellakin tehty oikein”, toteaa ohjelmaa vetävä Milja Köpsi, joka itse juuri voitti ansioillaan Nordic Women in Tech -kisassa Diversity-sarjan.

Rasmus Roiha on erittäin tyytyväinen, että juuri opetusministeri Li Andersson saatiin ”This Is Not A Webinar” -tapahtuman pääpuhujaksi.

”Me arvostamme aivan valtavasti sitä, että myös valtiovalta näkee tämän hienon ohjelman ja ennen kaikkea naisten valtavan potentiaalin. Jos ja toivottavasti kun voimme olla avuksi myös Suomen kansainvälisten vaikutusmahdollisuuksien parantamisessa oman esimerkkimme voimin, mikä voisi olla parempi kiitos työstämme", kysyy Roiha.

Tilaisuuden ohjelma:

09.00 Tervetuloa – Rasmus Roiha ja Milja Köpsi

09.15 Sonja Hyrynsalmi, LUT: Oman polun löytäminen IT-alalle

09.45 LAVA 1: Janne Tienari, Hanken: Sukupuoli @teknologia – enemmän naisia esiin / Anna Mäkelä, Duunitori: Sukupuolineutraalit ammattinimikkeet / Vlada Laukkonen, Lasten ja nuorten keskus ry: Kaikki koodaa

LAVA 2: Pauliina Anttila & Saija Saarenpää, Vincit: Web-ohjelmointi tunnissa

11.00 Ministeri Li Anderssonin tervehdys

11.20 TAUKO – yritysständit avoinna

11.35 LAVA 1: Minna Sallinen & Hanna Sillanpää, Abloy: Avaimesta näkymätön / Noora Hammar, Elisa Santa Monica: Vahvuuksista ammatti / Aleksi Huhtanen, FITech: Miten opin sitä mitä haluan oppia?

LAVA 2: Teemu Roos, HY: Tekoäly tutuksi / Lassi Virtanen, Pilvi.com: Pilvipalveluiden perusteet / Anna Aarnikoivu & Jonna Särs, Accenture: Why is cloud so important and what skills do I need to work with cloud technology?

13.25 TAUKO – yritysständit avoinna

13.45 LAVA 1: Mikko Hyppönen, F-Secure: Modernit Ongelmat Vaativat Moderneja Ratkaisuja / Mika Nieminen, VTT: Kolme pointtia vastuullisesta teknologiasta / Marc Dillon, Basemark: A survivor’s guide to coming up in the wild world of technology startups / Taija Engman, Goodsign: Ohjelmistoyrittäjän uratarina / Pauliina Nikko-Takala, CGI: Esimerkkejä positiivisen kyberturvakulttuurin luomiseen / Taina Myöhänen, We in Games: Faktaa ja fiktiota työskentelystä pelialalla / Ella Raskila & Ville Saviluoto, Digia: Rekrytoinnin 101 – headhunterin vinkit ja sudenkuopat?

LAVA 2: Kati Hakala & Salla Rantamäki, Ericsson: Elements of user experience / Amanda Koivisto, Geniem: Kuinka lähteä liikkeelle WordPress-kehittämisen kanssa / Eevis Panula, Futurice: GraphQL 101: Vaihtoehtoja rajapintoihin / Maaret Pyhäjärvi, Vaisala: Testiautomaatio on testauksen dokumentointia / Mikko Kasanen, Microsoft: Embedded systems & hardware / Hanna Kontinen, Brella: Agilella yrityskulttuurilla koronaa vastaan!

16.40 Yritysständit vielä avoinna

Tilaisuuden sivuilla päivittyvä ohjelma ja puhujaesittelyt: https://mimmitkoodaa.ohjelmistoebusiness.fi/thisisnotawebinar/

Osallistuminen linkin kautta: https://next.brella.io/join/TISW2020 (koodilla TISW2020)

