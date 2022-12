Mediakutsu ensi-iltaan 9.12.: Povestea Romani - Romanian romanien tarinoita

Diakonissalaitos 155-vuotias yleishyödyllinen säätiö ja yhteiskunnallinen yritys. Rohkea ihmisarvon puolustaja.

Diakonissalaitos on työskennellyt syrjityn Itä-Euroopan liikkuvan väestön parissa Suomessa ja lähtömaissa vuodesta 2008. Hirundo on liikkuvan väestön päiväkeskus ja hätämajoitus Helsingin Vallilassa. Story Sharing Universum on monitaideprojekti, joka toteuttaa mm. Story Sharing Café -tapahtumia, tarinaesityksiä ja työpajoja eri puolella Suomea. UNIVERSUM on neljän helsinkiläisen ammattiteatterin muodostama tuotantotalo joka on toiminut Helsingin Punavuoressa vuodesta 1998.