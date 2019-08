Mediakutsu: Haluatko kokea, millaista oli anatomialuennolla vuonna 1632?

Aalto-yliopisto järjestää syyskuussa kaksi ainutlaatuista näyttelyä Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Virtuaalitodellisuussimulaatiossa voi sukeltaa Rembrandtin kuuluisaan maalaukseen ja pelinäyttelyssä ihailla opiskelijoiden, tutkijoiden ja taiteilijoiden uusimpia töitä.

Aalto-yliopisto järjestää syyskuussa kaksi kiehtovaa näyttelyä Oodin Kuutio-tilan immersiivisillä lasiseinillä.

9. syyskuuta käynnistyy professori Lily Diaz-Kommosen ja hänen tiiminsä toteuttama Interaktiivinen dioraama – Rembrandt 1632. Se on virtuaalitodellisuussimulaatio, joka vie kävijän sisälle Tohtori Tulpin anatomialuentoon eli yhteen Rembrandtin kuuluisimmista öljymaalauksista. Maalauksessa Amsterdamin kirurgikilta on kerääntynyt Tohtori Tulpin johdolla ruumiin ympärille tutkiakseen käden anatomiaa. Kuutiossa maalaus on muunnettu vuorovaikutteiseksi dioraamaksi eli osittain kolmiulotteiseksi malliksi.

Näyttely on avoinna 9.–19. syyskuuta joka päivä klo 12–19. Näyttelyn tekijät ovat paikalla tiistaina 10. syyskuuta klo 11–12.

20. syyskuuta Kuution valtaa Games, art and science -näyttely, jonka kuraattorina toimii Executive in Residence Annakaisa Kultima. Näyttelyssä on esillä Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja tutkijoiden sekä suomalaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden ja tutkijoiden uusimpia töitä, joita luonnollisesti pääsee myös kokeilemaan!

Näyttelyn pelit Global Warning, Gravity Unknown, Hamsterwave, Plusminus ja Quantum Garden tuovat eri tavoin esille taiteen ja tieteen yhtymäkohtia. Näyttely on avoinna 20.–29. syyskuuta joka päivä klo 12–19, ja tekijöitä voi tavata perjantaina 20. syyskuuta klo 11–12.

Molempiin näyttelyihin on ilmainen sisäänpääsy. Lämpimästi tervetuloa!