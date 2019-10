Mediakutsu: Helsinki One Health päivä maanantaina 4.11. Tiedekulmassa

Maailmanlaajuista One Health päivää vietetään vuosittain 3. marraskuuta. Helsinki One Health juhlistaa päivää maanantaina 4.11. Tiedekulman keskustelutilaisuudella klo 15.00-17.00. Media on tervetullut kuulemaan esityksiä ja haastattelemaan HOH-verkoston johtajaa, tuoreita HOH-apulaisprofessoreita sekä Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja Sanna Lauslahtea.

Miten bakteerien perimän tai koirien epilepsian tutkiminen edistää yhteistä terveyttä? Kuinka ihmisten, eläinten ja ympäristön terveys vaikuttavat toisiinsa? HOH - Helsinki One Health tutkimusverkosto yhdistää ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyden tutkimuksen. Tilaisuudessa HOH-verkoston johtaja Olli Peltoniemi kertoo, mikä Helsinki One Health on ja miksi siihen kannattaa kuulua, ja HOH-apulaisprofessorit esittelevät uusinta tutkimusta. Mukana myös Sanna Lauslahti, Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja, kertomassa miten yhteisen terveyden tutkimus vaikuttaa päätöksentekoon. Tilaisuus järjestetään englanniksi. Tilaisuuden esitykset: HOH-verkoston johtaja, professori Olli Peltoniemi : Helsinki Goes One Health

: Helsinki Goes One Health HOH apulaisprofessori Tarja Pääkkönen : Canine epilepsy as a translational model of human epilepsy

: Canine epilepsy as a translational model of human epilepsy HOH apulaisprofessori Annamari Heikinheimo : Animals, humans and zoonotic antimicrobial resistance

: Animals, humans and zoonotic antimicrobial resistance Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja, hallintotieteiden tohtori Sanna Lauslahti: Kuinka yhteisen terveyden tutkimus vaikuttaa päätöksentekoon Tilaisuutta voi seurata myös webstreamin kautta. Tilaisuuden Facebook-sivu Seuraa Helsinki One Health Twitteriä https://twitter.com/HelsinkiOne Lisätietoja tilaisuudesta HOH-tutkimuskoordinaattori Miiu Kujala, miiamaaria.kujala@helsinki.fi, +358 2941 57072 Helsinki One Health Helsinki One Health –tutkimusverkosto perustettiin vuonna 2018 tukemaan yhteisen terveyden tutkimusta Helsingin yliopistossa. Verkosto tutkii eläin- ja ihmispopulaatioiden terveyden ja hyvinvoinnin vuorovaikutusta nopeasti muuttuvassa ympäristössä, ja sen ydinalueita ovat ruokaturvallisuus ja valvonta, translationaalinen lääketieteellinen tutkimus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi. Yhteisen terveyden tutkimus eli One Health -tutkimus alleviivaa eri tieteenalojen yhteistyön tärkeyttä terveysuhkien torjunnassa. Tutkimuksen aiheita maailmanlaajuisesti ovat muun muassa antibioottiresistenssi ja zoonoosit eli eläinlajista toiseen tarttuvat taudit ja taudinaiheuttajat (esim. rabies, puutiaisten välittämä borrelioosi, ebola, SARS, sikainfluenssa). Yhteisen terveyden päivää on vietetty maailmanlaajuisesti marraskuun kolmantena päivänä vuodesta 2016 lähtien.

