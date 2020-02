Mediakutsu: Ilmarisen tulosinfo 14.2. klo 11

Tutkimus: Taiteen harrastaminen työikäisenä tuo hyvinvointia eläkevuosiin 7.2.2020 09:00:00 EET | Tiedote

Tuoreiden eläkeläisten arvio omasta hyvinvoinnistaan on eläköitymisen jälkeen pääosin hyvä, ja he kokevat elämänsä merkitykselliseksi. Kaksi kolmesta (68%) antoi omalle toimintakyvylle arvosanaksi vähintään 8 asteikolla 0-10. Kolme neljästä (75%) koki elämänsä olevan hyvin tai erittäin merkityksellistä. Nämä selviävät Ilmarisen tekemästä kyselytutkimuksesta, joka on toteutettu yhteistyössä Taideyliopiston koordinoiman ArtsEqual-hankkeen kanssa.