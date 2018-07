Mediakutsu: Ilmarisen tulosinfo ja markkinanäkymät 27.7. klo 12

Ilmarinen sijoitti toimistokiinteistöön Phoenixissä 21.6.2018 10:42 | Tiedote

Ilmarinen on sijoittanut toimistokiinteistöön Phoenixissä, Arizonan osavaltiossa Yhdysvalloissa. Kyseessä on seitsemäs yhteissijoitus New York Life -henkivakuutusyhtiön kanssa.